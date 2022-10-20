 

Мнение: О нехорошем с Медведевым

20.10.2022, 8:00, Разное
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Тревожно как-то. И неспроста. Некоторые сигналы «сверху» поступают очень уж такие… нехорошие

В первую очередь нехороши они для бывшего президента, бывшего премьер-министра и нынешнего зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Того самого, которого некоторые совсем недавно ещё прочили чуть ли не в «преемники». Теперь же…

Ну, судите сами.

Только ленивый не заметил и не подчеркнул, что с началом специальной военной операции Дмитрий Медведев, автор либеральных мемов про свободу, перешёл в разряд «ястребов». Его посты в соцсетях отличаются особой лексикой в адрес всех противников России, от Вашингтона до Киева. Его угрозы киевским властям и их покровителям давно уже стали регулярными, не утратив при этом изначальной жгучести глагола. Видно, что от всей души

И вот…

На историческом заседании Совета безопасности, где зампреда заранее анонсировали в качестве ключевого докладчика, и где, по факту, были приняты решения, главным образом, не по «основному» вопросу регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны, главный силовик отчётливо «выпал» из PR-пространства. На официальных фото его нет. И комментарий по теме его выступления давал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Понятно, что на протокольное фото видеоконференции попали не все даже из постоянных членов Совета. Но отсутствие на них именно Дмитрия Медведева наводит на мысли.

Что это значит?

Тактический ход смысл которого станет ясен впоследствии, либо новая реконфигурация в «верхах»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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