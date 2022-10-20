Ну вот и все! Объявлено об уходе с телевидения униженного в эфире Малахова

Любимец миллионов наконец-то вернулся в эфир: помолодевшим, посвежевшим и с новой прической. Ну, а сплетни о недугах у Андрея Малахова сразу испарились.

Теперь знаменитый шоумен вновь радует зрителей новыми выпусками своей программы на “России-1” и собирает в студии гостей с разных уголков России. Недавно к журналисту приехал бизнесмен из Челябинской области, который занимается производством бытовой химии.

Как передает URA.ru, прямо в эфире он решил провести интересный эксперимент: облить две белые футболки кофе и поместить их в отдельные чистящие растворы – с иностранным и отечественным средством. К слову, в карьере Андрея Малахова было время, когда он на всю страну рекламировал импортную продукцию для стирки и заверял, что с пятнами она справляется лучше других.

Однако эксперимент показал обратное: произведенное в России средство справилось с удалением грязи не хуже. А журналист со своим богатым опытом рекламы самых эффективных порошков оказался, можно сказать, унижен в эфире. Ну вот и все! Теперь сомневаться в силе отечественной продукции сложно!

Собравшиеся в студии эксперты не смогли не заметить, как ведущий внимательно и увлеченно наблюдал за процессом, а кто-то испугался за то, что он решит сменить род деятельности.

“К вам только одна просьба: вы не уходите в химию, останьтесь”, – объявил один из гостей об уходе Андрея Малахова с телевидения.