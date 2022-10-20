Жуть! Потерявшая волосы после хирургического вмешательства Пугачева натянула на голову убогий парик

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под фотографиями Аллы Пугачевой, помимо ярких дискуссий, все реже встретишь

слово “жуть” и все чаще комплименты 73-летней женщине.

“Выглядит

Пугачева лет на 15 моложе”, — такими словами описал новую фотографию Аллы

Пугачевой стилист Павел Лагунов. Напомним, что на днях Народная артистка

поделилась снимком с концерта Бориса Гребенщикова в Израиле. Модный стилист разобрался,

в чем секрет молодости Аллы Пугачевой.

Во-первых, Лагунов

отметил удачный ракурс. Снимая себя чуть выше, Алла Борисовна визуально

удлиняет шею. Во-вторых, отлично сыграла подобранная одежда, которая сочетается

с прической. Кстати, именно волосам Аллы Пугачевой Павел решить уделить особое

внимание.

“Алла

Борисовна использовала для выхода на концерт Гребенщикова накладную челку”,

— заявил стилист. Он считает, что Пугачева натянула на голову убогий парик за 3000

рублей не просто так, а ради сохранения качества своих немногочисленных оставшихся

волос.

Известно, что к

старости у людей усиливается выпадение волос, что грозит некрасивыми проплешинами.

Артисты страдают еще сильнее, ведь на каждое выступление требуется безупречная

укладка. Поэтому Алла Пугачева, как, впрочем, и другие звезды, использует

накладные волосы.

Еще, по слухам,

потерявшая волосы Алла Пугачева недавно сделала пластику — подтянула кожу лица

и шеи. Конечно, сама артистка никак не комментирует свои изменения во внешности,

но после предполагаемого хирургического вмешательства, Алла Борисовна

действительно выглядит лучше.