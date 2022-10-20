Жуть! Потерявшая волосы после хирургического вмешательства Пугачева натянула на голову убогий парик
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под фотографиями Аллы Пугачевой, помимо ярких дискуссий, все реже встретишь
слово “жуть” и все чаще комплименты 73-летней женщине.
“Выглядит
Пугачева лет на 15 моложе”, — такими словами описал новую фотографию Аллы
Пугачевой стилист Павел Лагунов. Напомним, что на днях Народная артистка
поделилась снимком с концерта Бориса Гребенщикова в Израиле. Модный стилист разобрался,
в чем секрет молодости Аллы Пугачевой.
Во-первых, Лагунов
отметил удачный ракурс. Снимая себя чуть выше, Алла Борисовна визуально
удлиняет шею. Во-вторых, отлично сыграла подобранная одежда, которая сочетается
с прической. Кстати, именно волосам Аллы Пугачевой Павел решить уделить особое
внимание.
“Алла
Борисовна использовала для выхода на концерт Гребенщикова накладную челку”,
— заявил стилист. Он считает, что Пугачева натянула на голову убогий парик за 3000
рублей не просто так, а ради сохранения качества своих немногочисленных оставшихся
волос.
Известно, что к
старости у людей усиливается выпадение волос, что грозит некрасивыми проплешинами.
Артисты страдают еще сильнее, ведь на каждое выступление требуется безупречная
укладка. Поэтому Алла Пугачева, как, впрочем, и другие звезды, использует
накладные волосы.
Еще, по слухам,
потерявшая волосы Алла Пугачева недавно сделала пластику — подтянула кожу лица
и шеи. Конечно, сама артистка никак не комментирует свои изменения во внешности,
но после предполагаемого хирургического вмешательства, Алла Борисовна
действительно выглядит лучше.
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