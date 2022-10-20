 

Жуть! Потерявшая волосы после хирургического вмешательства Пугачева натянула на голову убогий парик

20.10.2022, 7:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В комментариях
под фотографиями Аллы Пугачевой, помимо ярких дискуссий, все реже встретишь
слово “жуть” и все чаще комплименты 73-летней женщине.

“Выглядит
Пугачева лет на 15 моложе”, — такими словами описал новую фотографию Аллы
Пугачевой стилист Павел Лагунов. Напомним, что на днях Народная артистка
поделилась снимком с концерта Бориса Гребенщикова в Израиле. Модный стилист разобрался,
в чем секрет молодости Аллы Пугачевой.

Во-первых, Лагунов
отметил удачный ракурс. Снимая себя чуть выше, Алла Борисовна визуально
удлиняет шею. Во-вторых, отлично сыграла подобранная одежда, которая сочетается
с прической. Кстати, именно волосам Аллы Пугачевой Павел решить уделить особое
внимание.

“Алла
Борисовна использовала для выхода на концерт Гребенщикова накладную челку”,
— заявил стилист. Он считает, что Пугачева натянула на голову убогий парик за 3000
рублей не просто так, а ради сохранения качества своих немногочисленных оставшихся
волос.

Известно, что к
старости у людей усиливается выпадение волос, что грозит некрасивыми проплешинами.
Артисты страдают еще сильнее, ведь на каждое выступление требуется безупречная
укладка. Поэтому Алла Пугачева, как, впрочем, и другие звезды, использует
накладные волосы.

Еще, по слухам,
потерявшая волосы Алла Пугачева недавно сделала пластику — подтянула кожу лица
и шеи. Конечно, сама артистка никак не комментирует свои изменения во внешности,
но после предполагаемого хирургического вмешательства, Алла Борисовна
действительно выглядит лучше.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03.21 / Сборная Белоруссии по футболу откажется от турниров под эгидой УЕФА в пользу первенства Азии

01.12.21 / Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

05.11.20 / Как жил Шон Коннери: экскурсия по вилле “агента 007” на Лазурном берегу

27.03.22 / Мнение: Астанавитесь

06.10.22 / Мнение: Безрадостные перспективы США, геополитическая катастрофа и когнитивные способности Байдена

01.08.22 / Мнение: Памяти Макдональдса

26.06.21 / 5 настораживающих знаков жизни, которых все напрасно боятся. Они – к переменам

09.11.21 / Рыбы встретят любовь всей жизни, а Козерогам следует проявить инициативу: любовный Таро-прогноз на зиму 2021-2022

06.12.21 / Мнение: Игра или искусство?

20.09.22 / Стивен Кинг выступит в Ельцин-центре с лекцией о распаде России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика