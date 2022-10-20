 

Мошенники в России пытаются украсть пароли от Telegram с помощью ложной верификации

20.10.2022, 7:00, Новости дня
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Злоумышленники в РФ стали использовать ботов в Telegram, которые визуально похожи на официальные и предлагают пройти «верификацию» по прикрепленной ссылке, рассказали эксперты.

С новой схемой столкнулся корреспондент РИА «Новости», после чего выяснил, что таким образом мошенники используют социальную инженерию и стремятся выкрасть пароли пользователей.

Так, бот, частично похожий на официальный от мессенджера, сообщал, что верификация аккаунта не пройдена. Далее в сообщении говорилось, что сам аккаунт будет заблокирован в течение шести часов, если владелец не пройдет по прикрепленной ссылке.

По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктора Чебышева, подобная схема является фишинг (вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – прим. ВЗГЛЯД) По словам эксперта, достаточно обратить внимание на то, как пишется мессенджер в названии контакта, ведь в легитимных уведомлениях написание другое.

Также специалист указывает, что возможность заблокировать пользователя или добавить его в список контактов может свидетельствовать о том, что это не автоматически сформированное сообщение от сервиса.

Схожим мнением поделился аналитик Group-IB Digital Risk Protection Евгений Егоров, подтвердив, что интернет-мошенники «часто выдают себя за представителей техподдержки официальных сервисов, месенджеров, соцсетей, чтобы похитить учетные данные клиентов этих компаний».

Ранее в Госдуме призвали ужесточать законы по борьбе с утечками персональных данных. Стало больше не только жалоб в Роскомнадзор, но и таких дел, которые в итоге доходят до суда: за последние два года их число выросло на 60%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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