Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка четырьмя снарядами
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Украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району на западе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации Telegram-канала СЦКК, зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Ранее сообщалось, что украинские военные в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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