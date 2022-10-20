Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка четырьмя снарядами

Украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району на западе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации Telegram-канала СЦКК, зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что украинские военные в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка.

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