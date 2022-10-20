 

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка четырьмя снарядами

20.10.2022, 7:00, Новости дня
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Украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району на западе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации Telegram-канала СЦКК, зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район), выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

Ранее сообщалось, что украинские военные в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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