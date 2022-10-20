 

В результате обстрела в Киевском районе Донецка ранена женщина

20.10.2022, 7:00, Новости дня
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Женщина получила ранение при ночном обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Как отметил глава города в своем Telegram-канале, женщина 1966 года рождения была ранена в результате прямого попадания в частный жилой дом в 23.57.

Напомним, украинские военные в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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