В результате обстрела в Киевском районе Донецка ранена женщина
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Женщина получила ранение при ночном обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Как отметил глава города в своем Telegram-канале, женщина 1966 года рождения была ранена в результате прямого попадания в частный жилой дом в 23.57.
Напомним, украинские военные в 23.40 выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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