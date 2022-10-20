 

Продавать станет проще: в Госдуме подготовили поправки для ускорения сделок с долевыми квартирами

20.10.2022, 6:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На сегодняшний день россияне испытывают определенные трудности при продаже квартир, которые находятся в долевой собственности. Однако в ближайшее время этот процесс может стать гораздо проще.

Накануне в Госдуме были подготовлены правки, цель которых – модернизировать сделки с данной категорией недвижимости, сделав их легче и быстрее. Как уточнила заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ, нововведения также коснутся жилья, приобретенного на деньги материнского капитала. По словам Светланы Разворотневой, у родственников может появиться возможность обмениваться долями – собственно, этот шаг и сделает продажу “квадратов” проще.

Вместе с тем в России намерены защитить население от черных риелторов – для этого, говорит депутат Мосгордумы Елена Николаева, нужно наложить запрет на сделки с микродолями. По ее словам, недавние правки в законодательстве проблему в полном объеме не решают. Однако на ситуацию все же можно повлиять, ограничив свободный переход прав на доли, не выделенные в натуре.

К слову, минувшим летом глава РФ Владимир Путин подписал закон, который накладывает запрет на деление недвижимости на микродоли меньше шести “квадратов”. При этом существует ряд исключений: доли, полученные по наследству, в случае приватизации или покупки на деньги материнского капитала.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06.22 / Пощекотавшую ромашками гениталии Толкалину подняли на смех: Мозги не работают

28.09.22 / Техника «циклирование кожи»: что это такое и как она улучшает текстуру и сужает поры

31.08.21 / Шэрон Стоун потеряла близкого родственника, которому не было и года

09.09.22 / Мнение: Балаклея. 08.09.2022. Итоги дня

06.07.20 / Павел Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

08.11.20 / Как австралийские аборигены узнали о падении метеорита если он упал миллионы лет назад?

18.08.21 / Иван Ургант поздравил падчерицу Эрику с 21-летием и рассказал об их первой встрече

09.10.22 / Грязная пикси и а-ля Мэрилин Монро: тренды в прическах для коротких волос на осень-зиму 2022-23

26.02.21 / Мнение: Германия спасает грузин от кризиса и нищеты

16.12.20 / Чудовище из якутского озера Лабынкыр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика