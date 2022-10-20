 

Постпред США при НАТО – альянс не должен напрямую вовлекаться в боевые действия на Украине

20.10.2022, 6:23, Разное
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НАТО изначально приняло решение не становиться стороной в боевых действиях на Украине и продолжает придерживаться этой позиции, сказала в интервью ZDF постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит. По её словам, некоторые страны оказывают Киеву индивидуальную поддержку, но напрямую военная организация в ситуацию не вовлекается. Суть же этой поддержки заключается в том, чтобы оказать на Россию «небывалое давление» и обеспечить Украине «наилучшую позицию» в будущем переговорном процессе.


AP

НАТО не должно принимать непосредственного участия в боевых действиях на Украине, сказала в интервью ZDF Джулианна Смит, постоянный представитель США при альянсе и близкий советник главы Белого дома Джо Байдена. По её словам, военная организация на самых ранних этапах приняла решение не становиться стороной в этом конфликте, и эту позицию разделяют все её члены: «США и Германия оказывают индивидуальную поддержку. Они предоставляют военную и экономическую помощь, но НАТО не должно вовлекаться напрямую, и я считаю, что в этом никаких изменений не произошло».   

Смит похвалила Берлин за его вклад в урегулирование украинского конфликта. По её словам, в немецкой политике по безопасности сейчас происходит «переломный момент»: «И мы очень ценим то, что делает Германия, особенно в том, что касается систем противовоздушной обороны IRIS-T, это очень важно. К тому же Германия инвестирует больше денег в систему обороны и является важным союзником по НАТО».

Постпред США при альянсе также прокомментировала ядерные угрозы Кремля: «Мы считаем их опасными, и это вызывает у нас беспокойство, но на данный момент мы не видим никаких признаков того, что принимаются реальные меры для применения ядерного оружия. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем тесную связь внутри альянса, а также в рамках двусторонних отношений с Германией».

Смит считает, что Россию необходимо принудить к завершению боевых действий на Украине, и для этого необходимо оказывать «небывалое давление» на неё и её «стратегические расчёты». По поводу возможных переговоров с Москвой она заявила, что условия для их проведения, конечно же, будет диктовать президент Украины Владимир Зеленский: «Мы тесно сотрудничаем с Германией и другими странами, чтобы обеспечить Украине наилучшую позицию, когда наступит этот момент».


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