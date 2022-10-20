“Больные после таких экзекуций вряд ли выживут”: Пригожин сравнил реформы Беглова с опытами “врача-маньяка”

Пригожин сравнил работу градоначальника Северной столицы с врачом, который “ради хохмы” удаляет пациенту жизненно важные органы. По словам бизнесмена, Петербургу грозит гибель, как жертве, которая попала в руки “маньяка”.

“Представьте себе больницу, в которой орудует “врач-маньяк” и по-тихому во время операции ставит эксперименты. То ради хохмы печень удалит, то почки. Совершенно очевидно, что больные после таких экзекуций вряд ли выживут. То же самое сегодня происходит и с нашим городом, его режет “врач-маньяк”. Единственное что радует, врач – не патологоанатом, а то речь шла бы о некрофилии”, – приводит слова Пригожина пресс-служба компании “Конкорд”.

Бизнесмен ранее отреагировал на новость о том, что губернатор Александр Беглов предложил петербургским депутатам приостановить действие закона о реновации в городе до 2024 года.