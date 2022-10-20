 

В ремонте поликлиник Москвы задействовано более 10 тысяч специалистов

20.10.2022, 5:05, Разное
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Активная фаза ремонта в настоящее время продолжается в 135 зданиях. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он уточнил, что в работах задействовано свыше 10 тысяч специалистов и 635 единиц техники.

Основная задача реконструкции – создание комфортных медицинских учреждений, подчеркнул Бирюков. По его словам, особое внимание уделяется современному дизайну, применяются только качественные материалы.

Специалисты полностью обновляют тепловые, водопроводные и канализационные сети. Усиливаются фундаменты зданий и внутренние перекрытия, ремонтируется кровля, рассказал заместитель мэра.

“В рамках проектов увеличиваем полезную площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты”, – сообщил глава комплекса городского хозяйства столицы.

По словам Бирюкова, также специалисты увеличивают энергетические мощности в каждой поликлинике. Это необходимо для стабильной работы нового высокотехнологичного оборудования, которым оснащают реконструированные поликлиники, объяснил он. Слова заммэра передает портал mos.ru.

В программу ремонта входит более 200 зданий. Это половина амбулаторного фонда Москвы. Реконструкция завершилась уже на 66 объектах.

Отремонтированные поликлиники работают по новому столичному стандарту. В медучреждениях организованы отдельные входы для детского и взрослого отделений, а также для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний.

Схема размещения кабинетов врачей прорабатывается так, чтобы исключить вероятность возникновения очередей. Помещения медработников оснащают эргономичной мебелью.

Для пациентов также создаются комфортные условия. Они ожидают приема специалиста в помещениях с мягкими диванами, кондиционерами, телевизорами, кулерами с питьевой водой.

В реконструированные поликлиники доставили уже более 500 единиц современного медицинского оборудования: аппараты КТ, рентгена, МРТ и многое другое. Технику закупают с заранее фиксированными сроками, чтобы привезти ее непосредственно к открытию медучреждения.


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