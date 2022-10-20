 

Израиль заверил, что не передаст Украине ПВО

20.10.2022, 5:00, Разное
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Министр обороны Израиля напомнил, что его страна постоянно передаёт Украине гуманитарную помощь, а также готова передать системы обнаружения ракет и беспилотников. Однако, по его словам, на более серьёзные системы ПВО Киеву рассчитывать не стоит, пишет The Times of Israel.


AP

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил на брифинге для послов стран ЕС, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения, но, возможно, передаст систему раннего предупреждения об атаках, вроде той, что используется в самом Израиле. При этом накануне Украина заявила, что сделает официальный запрос на поставку ей систем противовоздушной обороны «Железный купол», но Ганц исключил передачу такого рода вооружений.

«Израиль поддерживает Украину, НАТО и Запад. Мы об этом говорили раньше и повторяем сегодня. У Израиля есть политика поддержки Украины через гуманитарную помощь и доставку спасательного оборонительного оборудования», — заявил Ганц. Но он добавил, что вооружений Украине поставлять не будет, и поддержка будет идти с собственными ограничениями Израиля.

Израильская система оповещения строится на сочетании радаров и электро-оптических механизмов, которые позволяют обнаруживать запуски ракет и беспилотников, определять их размер и угрозу, а также выделять на карте зоны, которые находятся в опасности. Жители получают предупреждение с помощью сирен, сообщений на телефон, по телевидению и радио. Считается, что эта система спасла жизнь сотням израильтян.

Но с самого начала российской специальной операции на Украине Израиль отказывается отправлять Киеву прямую военную помощь, чтобы не усугубить конфликт с Москвой. Израиль стремится сохранить для себя открытое небо в Сирии, при том что его контролирует Россия. Поэтому впервые Израиль отправил Украине 2000 касок и 500 бронежилетов только в апреле. Но за всё время от Израиля поступило 100 тонн гуманитарной помощи, а также он разбил на Западной Украине полевой госпиталь, пишет The Times of Israel.


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