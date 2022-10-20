У входа в спорткомплекс “Авангард” в Измайлове появился арт-объект

В столичном районе Измайлово продолжают приводит в порядок стадион “Авангард”, который находится на шоссе Энтузиастов. Здесь не было ремонта с 1954 года. Специалисты, занимаясь комплексным благоустройством этой территории, сохраняют все сооружения и исторические элементы.

К сегодняшнему дню готова историческая входная группа спортивного комплекса со стороны шоссе Энтузиастов. Это, можно сказать, архитектурная доминанта стадиона. Специалисты не только сохранили исторический облик входной группы, но и вписали в него новый арт-объект раннего русского авангардизма.

Речь идет о стеле из металлических элементов. Она подчеркивает связь названия спортивного комплекса с одноименным направлением в искусстве начала XX века. Самый высокий элемент арт-объекта достигает 13 метров. Две части окрашены в белый цвет, и еще две – в красный. На красных элементах из белых букв составлены надписи “Стадион” и “Авангард”.

Кстати, на этой входной группе не так давно восстановили мозаичное панно – выполненные из смальты изображения юноши и девушки. Специалисты подобрали нужные оттенки, воспользовавшись старыми цветными фотографиями этой территории.

Продолжается работа и в лесопарке “Кусково”. Там также ведутся работы по сохранению и восстановлению. Например, уже приведен в порядок Большой Дворцовый пруд, раскинувшийся перед дворцом. Теперь центральная часть ансамбля усадьбы Шереметьевых выглядит гораздо лучше.

Для этой части парка был разработан дизайн скамеек, шезлонгов и фонарей в едином стиле с дворцовым оформлением. Все это уже установлено на берегах Большого Дворцового пруда вдоль променада, выполненного из экологичного и пропускающего воду покрытия.

Сам пруд был очищен от водорослей. Здесь убрали иловые отложения и вывезли отсюда мусор. Вдоль берега со стороны улицы Юности высадили водные растения (в основном рогоз и камыш, которые очищают воду). Еще красивее водоем стал благодаря кувшинкам, у которых, конечно, не только декоративная функция. Они прикроют поверхность воды от солнечных лучей и не дадут ей перегреваться.