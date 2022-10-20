“Пугачева не имеет к этим детям никакого отношения”: иноагент Галкин показал подросшую девочку

Юморист Максим

Галкин* уже больше полугода живет заграницей. Артист спешно покинул Россию на

фоне нестабильной обстановки и решил начать международную гастрольную

деятельность. В рамках тура он посетил не только знакомые европейские страны,

но даже заехал в Австралию.

Поклонников в

каждой стране собралось не мало. Супруг Аллы Пугачевой делится фотографиями с

концертов из разных городов, на которых видно сотни преданных поклонников. На

видео с концерта в Карловых Варах Максим Галкин* показал подросшую девочку —

юная фанатка вручила ему букет цветов. В социальных сетях умилились такому

кадру, и порадовались, что на концерты юмориста ходит и молодежь.

Алла Пугачева

тоже не сидит на месте. Весь сентябрь артистка вместе с детьми занималась

подготовкой к переезду в Израиль. Напомним, что Лизе и Гарри в этом году

исполнилось уже девять лет. А недавно стали появляться слухи, что Алла Пугачева

и Максим Галкин* собираются родить еще детей.

В эксклюзивном

разговоре с Пятым каналом врач-репродуктолог Ирина Меньшикова прокомментировала

такую возможность. По ее словам, в рождении Лизы и Гарри принимали участие донорские

биоматериалы, ведь Алла Пугачева не могла сохранить свои яйцеклетки.

“Алла

Пугачева не имеет к этим детям никакого отношения. Это знают все

репродуктологи”, — заявляет врач. Она добавляет, что 20 лет назад

технологий по замораживанию половых клеток просто не было. Поэтому, если

Пугачева и Галкин* захотят новых детей, им вновь придется искать донора.

* Максим Галкин

признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.