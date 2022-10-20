 

“Пугачева не имеет к этим детям никакого отношения”: иноагент Галкин показал подросшую девочку

20.10.2022, 3:41, Разное
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Юморист Максим
Галкин* уже больше полугода живет заграницей. Артист спешно покинул Россию на
фоне нестабильной обстановки и решил начать международную гастрольную
деятельность. В рамках тура он посетил не только знакомые европейские страны,
но даже заехал в Австралию.

Поклонников в
каждой стране собралось не мало. Супруг Аллы Пугачевой делится фотографиями с
концертов из разных городов, на которых видно сотни преданных поклонников. На
видео с концерта в Карловых Варах Максим Галкин* показал подросшую девочку —
юная фанатка вручила ему букет цветов. В социальных сетях умилились такому
кадру, и порадовались, что на концерты юмориста ходит и молодежь.

Алла Пугачева
тоже не сидит на месте. Весь сентябрь артистка вместе с детьми занималась
подготовкой к переезду в Израиль. Напомним, что Лизе и Гарри в этом году
исполнилось уже девять лет. А недавно стали появляться слухи, что Алла Пугачева
и Максим Галкин* собираются родить еще детей.

В эксклюзивном
разговоре с Пятым каналом врач-репродуктолог Ирина Меньшикова прокомментировала
такую возможность. По ее словам, в рождении Лизы и Гарри принимали участие донорские
биоматериалы, ведь Алла Пугачева не могла сохранить свои яйцеклетки.

“Алла
Пугачева не имеет к этим детям никакого отношения. Это знают все
репродуктологи”, — заявляет врач. Она добавляет, что 20 лет назад
технологий по замораживанию половых клеток просто не было. Поэтому, если
Пугачева и Галкин* захотят новых детей, им вновь придется искать донора.

* Максим Галкин
признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.


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