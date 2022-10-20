Введение военного положения в Донбассе расширит спектр возможностей российской армии

Глава Кремля Владимир Путин объявил о введении в Донбассе военного положения, пишет Welt. Это позволит расширить спектр возможностей российской армии в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, а также усилить полномочия органов по уголовному преследованию и обеспечению безопасности, рассказывает немецкий телеканал.

Владимир Путин объявил о новом этапе обострения в боевых действиях на Украине. С завтрашнего дня в четырёх аннексированных* областях — Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье — будет действовать военное положение. Таким образом российский президент расширил спектр возможностей своей армии.

Законопроекты указывают на возможность ограничения свободы передвижения, а также права на общественные собрания. Будет ужесточена цензура и расширены полномочия органов по уголовному преследованию и обеспечению безопасности.

К тому же на фоне наступления украинских войск пророссийская администрация начала отступать из южноукраинского города Херсон, а также приступила к эвакуации гражданских. Путин объявил о введении военного положения во время заседания Совета безопасности и подписал соответствующий декрет.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав РФ действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная дума. Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов.

* Так сказано в оригинале.

Дата выхода в эфир 19 октября 2022 года.