 

Введение военного положения в Донбассе расширит спектр возможностей российской армии

20.10.2022, 3:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Кремля Владимир Путин объявил о введении в Донбассе военного положения, пишет Welt. Это позволит расширить спектр возможностей российской армии в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, а также усилить полномочия органов по уголовному преследованию и обеспечению безопасности, рассказывает немецкий телеканал.

Владимир Путин объявил о новом этапе обострения в боевых действиях на Украине. С завтрашнего дня в четырёх аннексированных* областях — Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье — будет действовать военное положение. Таким образом российский президент расширил спектр возможностей своей армии.

Законопроекты указывают на возможность ограничения свободы передвижения, а также права на общественные собрания. Будет ужесточена цензура и расширены полномочия органов по уголовному преследованию и обеспечению безопасности.

К тому же на фоне наступления украинских войск пророссийская администрация начала отступать из южноукраинского города Херсон, а также приступила к эвакуации гражданских. Путин объявил о введении военного положения во время заседания Совета безопасности и подписал соответствующий декрет.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: В Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях до их вступления в состав РФ действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мной подписан Указ о введении военного положения в этих четырёх субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная дума. Кроме того, в сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов.

* Так сказано в оригинале.

Дата выхода в эфир 19 октября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08.22 / Древний предок человека салехантроп ходил на 2-х ногах 7 млн лет назад

07.02.22 / Ученые: Люди с четвертой группой крови обладают самым сильным иммунитетом

16.07.20 / В Тольятти обнаружили мегалит

22.12.20 / Вопросы к спецслужбам и ответы спецслужб – В тени Аленки

08.02.22 / “Эпидемия”, “Триггер” и “Дурак”: истории успеха отечественного кино за рубежом

22.03.22 / Мнение: Военный цикл-3. Дело рядового Сычева

08.11.20 / Загробный мир: Что говорят нам его «жители»?

05.07.21 / На «Иннопроме» подписано соглашение о ремонте детского сада в селе Арамашево

02.06.21 / Молоко, вазелин, миндальное масло: как быстро стимулировать рост ресниц с помощью пяти ингредиентов, смешанных вместе

20.09.22 / “Свободный доступ”: в Москве с нарушителями борются с помощью чат-бота

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика