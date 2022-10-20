 

Трамп дал показания адвокатам обвинявшей его в изнасиловании журналистки

20.10.2022, 3:32, Новости дня
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Экс-президент США Дональд Трамп дал показания представителям юридической фирмы Kaplan Hecker & Fink, которые защищают интересы известной журналистки и писательницы Джин Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании.

Компания сообщила, что получила возможность изучить показания Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Более в юридической фирме информации не дали.

Напомним, Трампа неоднократно обвиняли в домогательствах. СМИ указывали, что Трамп на выборах 2020 года может лишиться поддержки белых женщин, которые помогли ему получить президентство в 2016 году.

В 2016 американка Саммер Зеворс году обвинила президента США в попытке домогательства, которая якобы произошла в 2007 году. После этого еще несколько женщин заявили о приставаниях по стороны президента США. Трамп назвал обвинения клеветой и пообещал привлечь женщин к суду. В 2018 году модель и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Алисия Мачадо рассказала о домогательствах со стороны Трампа. В 2019 году Журналистка Джин Кэрролл обвинила Трампа в попытке изнасилования, которая, по словам журналистки, произошла более 20 лет назад.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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