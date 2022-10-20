Маск: Капитализация Tesla может превысить стоимость Apple и Saudi Aramco вместе взятых

Рыночная капитализация производителя современных электрокаров Tesla может превзойти стоимость корпорации Apple и Саудовской нефтяной компании Saudi Aramco вместе взятых, выразил мнение предприниматель Илон Маск.

На презентации результатов компании за третий квартал финансового года американский миллиардер отметил, что США сможет значительно превысить текущую рыночную стоимость Apple. Таким образом, это стане новым путем для Tesla, при котором стоимость больше, чем Apple и Saudi Aramco вместе взятых, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

Однако Маск заметил, что у него нет абсолютной уверенности в подобном прогнозе.

Ранее сообщалось, что США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении бесплатного обслуживания системы Starlink на Украине.

Глава компании SpaceX сначала заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink в Украине и предложил это сделать Пентагону, а затем сообщил о продолжении финансирования Starlink в Украине и добавил к системе опцию пожертвования.

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