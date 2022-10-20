 

Украинские войска запланировали обстрелять Каховскую ГЭС морскими минами, утверждают в России

20.10.2022, 3:32, Новости дня
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Украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, на этот счет есть достоверная информация, сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

По его словам, это предупреждение не является преувеличением. Такая информация была и раньше, однако сейчас стало вполне реальной, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, передает РИА «Новости».

Также Леонтьев добавил, что информация об использовании украинской стороной морских мин, которые можно запустить по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины, поступала также весной – в марте-апреле.

В данный момент оборона стратегических объектов города увеличена.

Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.

Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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