Какая челка сделает нас моложе: модные варианты с эффектом лифтинга для женщин за 50

Считается, что челка делает лицо моложе и придает ему больше красоты. Но это верно лишь в том случае, если она тщательно подобрана. При этом важно учитывать особенности ваших черт лица и прически. Подстриженные передние волосы закрывают лоб и маскируют морщины, что особенно важно для зрелых дам. В статье мы приведем модные варианты челки с эффектом лифтинга для женщин за 50.

Глэм-боб

Глэм-боб – мягкая, элегантная и очень женственная прическа. В дополнение к этому длинная челка скрывает морщины на лбу и около глаз.

Дополните эту стрижку гладкой и блестящей укладкой. При желании зачешите челку набок и закрепите лаком для волос.

Челка, подстриженная бритвой

Одной из модных тенденций этого года стала челка, выполненная с помощью бритвы. Ее кончики выглядят более тонкими, чем при классической стрижке ножницами. Попросите парикмахера сделать рваные пряди. Это придаст прическе непринужденный и дерзкий вид.

Такая челка скрывает морщины и значительно омолаживает облик.

Длинный боб

Длинный боб подходит женщинам с прямыми волосами. Это классическая прическа, которая выглядит очень современно в сочетании с подходящим цветом шевелюры.

Если у вас тонкие волосы, то зачешите длинную челку прямо вниз. Линия среза волос должна быть параллельна бровям.

Стрижки средней длины с боковой челкой

Боковая челка так же омолаживает ваш внешний вид, как и прямая. Вы можете зачесывать ее так, как вам нравится.

Боковой пробор придает стрижкам средней длины непринужденный, но структурированный вид. Челка прикрывает морщины, а укладка набок подтягивает лицо.

Чтобы стрижка средней длины с боковой челкой выглядела модной, сделайте ставку на трендовый цвет волос, например, клубничный блонд.

Прически для женщин в очках

Если вы носите очки, то выберите многоярусную стрижку средней длины с челкой. Она придает волосам больше объема и делает образ моложавым и непринужденным.

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Такие прически подходят для повседневной жизни и сочетаются с любым стилем одежды.

Стрижка лоб пепельно-русого цвета

Стрижка лоб с челкой представляет собой удлиненный боб. Она идеально подходит для зрелых дам. Эта прическа смягчает форму лица и подчеркивает щеки. Для маскировки седины выбирайте пепельно-русый оттенок, который отлично сочетается с этой стрижкой.

Маленькая короткая челка

Короткая микро-челка визуально удлиняет овал лица. Она придает прическе структуру и отвлекает внимание от морщин. Такой вариант стрижки идеально подойдет тем женщинам, которые больше не хотят регулярно закрашивать седину.

А-образная челка

А-образная челка идеально выглядит на женщинах с длинным овалом лица. Сочетайте ее с волнистыми прядями до подбородка и немного заостренной линией среза волос по бокам. Такая прическа сделает редкую шевелюру более пышной.

Волнистые прически

Волнистые прически придают волосам объем. Их следует дополнить челкой с притупленными краями.

Попросите стилиста сделать челку с рваными кончиками и большей длиной по бокам, чем посередине.

Короткая шегги

Короткая стрижка шегги с челкой считается вечной классикой. Она визуально омолодит вас на несколько лет. Эта лохматая прическа делает шевелюру более густой, а также подчеркивает черты лица и отвлекает внимание от проблемных зон.

Стрижка “волчица”

“Волчица” – одна из самых модных стрижек этого года. Она представляет собой комбинацию двух причесок – шегги и маллет.

Дополните эту прическу объемной челкой, которая заканчивается на 3-4 мм выше бровей. Это поможет вам создать молодой и современный образ. По желанию вы можете сочетать эту стрижку со светлыми бликами.

Заключение

Женщинам старше 50 лет следует обратить внимание на прически с челкой. Такие стрижки хорошо маскируют возрастные изменения лица и не требуют сложной укладки.