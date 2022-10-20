Володин сообщил об освобождении многодетных отцов от частичной мобилизации

Соответствующий вопрос обсуждался с руководством Минобороны, написал Володин. “Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации”, – подчеркнул спикер.

Он уточнил, что решение о призыве отменили уже в отношении 9,5 тысячи многодетных отцов. Их отозвали из воинских частей и вернули в семьи, сообщил политик.

“Контроль со стороны депутатов Государственной Думы будет обеспечен”, – заверил спикер.

Председатель ГД напомнил, что отсрочка предоставляется временно негодным к воинской службе по состоянию здоровья, занятым уходом за родственниками при отсутствии других лиц, опекунам или попечителям несовершеннолетних родственников. Также не призывают имеющих трех или более детей в возрасте до 16 лет, женщин с одним и более ребенком.

Ранее Володин призвал подписчиков своего телеграм-канала сообщать о нарушениях в ходе частичной мобилизации. Приемная Госдумы рассматривает такие обращения в приоритетном порядке.

После начала частичной мобилизации депутаты приняли законы о гарантиях для военнослужащих. Речь идет о сохранении рабочих мест, возможности воспользоваться кредитными каникулами, отмене пени за просроченные платежи по жилищно-коммунальным услугам.