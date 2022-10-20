Предложение растет: как сэкономить при покупке квартиры

Российский рынок недвижимости до сих пор находится в нестабильной ситуации. Она возникла еще в период пандемии короновируса. Дельнейшие политические события и экономические перемены тоже отрицательно сказались на балансе спроса и предложения. В итоге неопределенность вынудила многих владельцев жилья отказаться от продажи своих домов и квартир.

При снижении предложения выросли цены, поэтому сейчас продавцы пытаются отыграть назад и предлагают потенциальным покупателям скидки. Эксперты считают сложившуюся ситуацию оптимальной для покупки квартиры с выгодой. Об этом сообщает “Парламентская газета”.

По данным РИА ФАН, предложение на рынке недвижимости уже начало восстанавливаться и с конца сентября выросло на 23%. Аналитики подчеркнули, что цены на жилье тоже начали снижаться, правда, не настолько значительно. Меж тем, эксперты уверены, что купить квартиру с выгодой сегодня можно, если уметь торговаться.

Кроме того, они призвали обратить особое внимание на слишком низкие цены: подобные объявления должны вызывать опасения. При этом важно понимать, что большой дисконт, действительно, может иметь место, например, при срочном переезде собственника в другую страну.

Риелторы не исключают, что рост предложения может быть связан не только с сезонными колебаниями, но и с началом частичной мобилизации в России. Так, по их мнению, некоторые покупатели в сложившейся ситуации решили отказаться от намеченных сделок или повременить с ипотекой.

К слову, скидка в пределах десяти процентов уже является обычным делом. Редко встречаются продавцы, согласные на дисконт до сорока процентов, однако это не тенденция, а частные случаи. Как правило, собственники квартир не готовы уступать больше 15%.

Риелторы напомнили, что многие сделки по недвижимости, предполагающие скидку, сегодня совершаются по доверенности, потому что продавцы находятся за границей. В таких случаях очень важно проверить юридическую чистоту квартиры и внимательно изучить все документы, чтобы ситуацией не воспользовались мошенники.