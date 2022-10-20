 

Меган Маркл сделала публичное заявление, надев футболку со смыслом

20.10.2022, 1:53, Разное
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41-летняя Меган Маркл посетила специальное мероприятие в штаб-квартире Spotify в Лос-Анджелесе. Дискуссия была посвящена свободам женщин Ирана, которые после убийства местной 22-летней активистки протестуют против ношения хиджаба. С собой герцогиня привела сотрудниц фонда Сассекских Archewell иранского происхождения — виде-президента по глобальным коммуникациям Эшли Хансен и президента Мандану Даяни. 

В поддержку иранских женщин Меган надела простую черную футболку от бренда Etsy с символичным слоганом на персидском языке, в переводе означающим “Женщины, жизнь, свобода”. Футболку-заявление Меган сочетала с черными шерстяными брюками от Valentino с металлическими деталями на поясе. 

Отметим, что Меган Маркл всегда открыто высказывается в поддержку прав женщин. Кроме того, она считает, что ее супруг, принц Гарри — тоже феминист. Об этом герцогиня заявила в интервью изданию Vogue в июне этого года. 

Новый подкаст Меган под названием Archetypes тоже посвящен вопросам феминизма. Согласно концепции, в своих выпусках Меган вместе со звездными гостями обсуждают стереотипы, укоренившиеся в обществе в отношении женщин, и анализируют, как от них избавиться. В гостях у герцогини уже успели побывать Серена Уильямс, Мэрайя Кери и другие звезды мирового масштаба.


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