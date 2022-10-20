Тренд на винтажные наряды: как создавать комбинации в таком модном этой осенью стиле бохо

Стиль бохо был на волне популярности минувшим летом. Сейчас на улице осень — и бохо вновь актуален. Как создавать эффектные луки так, чтобы не выглядеть безвкусно? Разбираем самые важные и основные правила.

Этнические узоры и орнаменты

Самый простой способ создать гармоничный лук в стиле бохо — это выбрать одежду с этническим принтом. Отдавайте предпочтение струящимся длинным платьям миди или макси длины. Комбинируйте их с высокими сапогами или ботильонами.

Обратите внимание, что в бохо приветствуются цвета земли. Речь идет о коричневом, черном, зеленом. Если данные оттенки будут преобладать в вашем наряде, тогда концепция будет полностью выдержана. Убедитесь в том, что одежда не облегает вашу фигуру.

Микс ярких цветов и принтов

Если вам по душе яркие образы и вы не боитесь смелых экспериментов, тогда можете попробовать сочетать в одном луке вещи ярких цветов и даже разных принтов. За основу можно взять не только этнический принт, но также и растительный орнамент.

Ведь бохо отчасти перекликается с хиппи. Образ «дитя природы» приветствуется, поэтому можете не бояться надевать платье в цветочек. С ним можно сочетать изделия других оттенков. Например, акцентной вещью могут быть голубые колготы. Либо можно взять верхнюю одежду с другим принтом, отличным от рисунка на платье.

Жилеты, кардиганы и вязаные свитера

Очень предполагает снижение температуры, а это означает, что можно доставать из шкафа вязаные теплые изделия. В моде по-прежнему вязаные жилеты, кардиганы, кофты и свитера. Они прекрасно интегрируются в образ в стиле бохо.

Отдавайте предпочтение изделиям крупной вязки либо с фактурным объемным узором.

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Обилие аксессуаров

Чтобы образ был завершенным и подчеркивал концепцию стиля бохо, никак не обойтись без аксессуаров. В идеале они должны быть хенд-мейд. Фенечки и браслеты, рюкзаки и сумки — все изделия ручной работы какие есть в наличии можете смело включать в образ. В плане сумочки лучше выбрать ту, которая не держит форму, с неплотными стенками. Лучше брать рюкзак или даже авоську.

Если выбираете бижутерию, то пусть она будет либо крупная, либо если мелкая, то в большом количестве. В концепции бохо нормально одеть на руку с десяток тонких фенечек.

Многослойность

Вам не нравятся оттенки коричневого, оранжевого и не слишком импонируют этнические или растительные принты? Не беда. В стиле бохо можно создать оригинальный элегантный монохромный лук. Для этого придерживайтесь концепции многослойности, чтобы выдержать нужную стилистику.

Например, вы можете надеть брюки, рубашку, пиджак, а сверху плащ. Причем, рубашку не обязательно заправлять в брюки. Суть заключается в том, чтобы создать максимально расслабленный силуэт, неформальный образ.

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С другой стороны, вы можете взять за основу классические брюки с высокой талией, заправить в них рубашку на пуговицах. Но тогда вместо пиджака или блейзера наденьте вязаный кардиган. Пусть на верхней одежде будет не слишком яркий узор в этническом стиле. Добавьте аксессуары и сумку — и получите стильный и элегантный лук. Учтите, что нужно придерживаться одной цветовой гаммы в одежде.

Кожа, бахрома, хенд-мейд

Бохо — это концепция, которая предполагает связь с природой. Во, почему настолько актуальны в данном контексте натуральные материалы. Убедитесь в том, что в образе отсутствуют синтетические вещи.

Осенью можете включить в лук изделия из кожи. Если что-то пошили сами, обязательно наденьте. Рекомендуется включить в лук какие-нибудь винтажные вещи “из бабушкиного сундука”, если таковые есть в наличии.

Обращайте внимание на изделия с бахромой. Например, можно в качестве верхней одежды в относительно теплую осеннюю погоду использовать пончо.