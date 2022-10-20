 

Разъевшаяся на 15 кило Боярская засветилась с двумя любовниками: Задумалась о будущем

20.10.2022, 0:50, Разное
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В Ленинградской
области собралась съемочная команда сериала “Великая. Золотой век” —
во всю идет работа над вторым сезоном проекта. Главную роль императрицы исполнит
российская актриса Елизавета Боярская. Пока сюжет сериала держится в тайне,
журналисты одного из изданий изучили костюмы и декорации на съемках.

Так, ради роли
Елизавета Боярская сильно изменилась. Доподлинно известно, что Екатерина II была женщиной крупной. Разъевшаяся
императрица на ужин ела не менее 10-12 блюд. Чтобы приблизиться к размерам
государыни, Боярской пришлось поправиться на несколько килограммов, передает
интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Образ дополняет грим и сложные,
многослойные костюмы, поэтому в кадре Елизавета Боярская выглядит крупнее, как
минимум, на 15 кг.

На съемках
Елизавета Боярская засветилась с двумя любовниками Екатерины II — Григорием Потемкиным и Григорием
Орловым в исполнении Алексея Морозова и Антона Хабарова. Втроем они окажутся в
сложной сцене: героиня Боярской падает с лошади, а к ней на помощь должны
примчаться фавориты.

Такую технически непростую
сцену ввели в сериал не просто так. “Во время падения она (Екатерина II. — Прим. ред.) вдруг задумалась о
будущем государства. Какие именно мысли пронеслись в ее голове, пока раскрывать
не будем”, — интригует съемочная команда.

На экраны сериал
выйдет в 2024 году. После окончания съемок будет долгая работа — монтирование,
озвучка, подборка музыки и совершенствование всех деталей.


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