Разъевшаяся на 15 кило Боярская засветилась с двумя любовниками: Задумалась о будущем

В Ленинградской

области собралась съемочная команда сериала “Великая. Золотой век” —

во всю идет работа над вторым сезоном проекта. Главную роль императрицы исполнит

российская актриса Елизавета Боярская. Пока сюжет сериала держится в тайне,

журналисты одного из изданий изучили костюмы и декорации на съемках.

Так, ради роли

Елизавета Боярская сильно изменилась. Доподлинно известно, что Екатерина II была женщиной крупной. Разъевшаяся

императрица на ужин ела не менее 10-12 блюд. Чтобы приблизиться к размерам

государыни, Боярской пришлось поправиться на несколько килограммов, передает

интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Образ дополняет грим и сложные,

многослойные костюмы, поэтому в кадре Елизавета Боярская выглядит крупнее, как

минимум, на 15 кг.

На съемках

Елизавета Боярская засветилась с двумя любовниками Екатерины II — Григорием Потемкиным и Григорием

Орловым в исполнении Алексея Морозова и Антона Хабарова. Втроем они окажутся в

сложной сцене: героиня Боярской падает с лошади, а к ней на помощь должны

примчаться фавориты.

Такую технически непростую

сцену ввели в сериал не просто так. “Во время падения она (Екатерина II. — Прим. ред.) вдруг задумалась о

будущем государства. Какие именно мысли пронеслись в ее голове, пока раскрывать

не будем”, — интригует съемочная команда.

На экраны сериал

выйдет в 2024 году. После окончания съемок будет долгая работа — монтирование,

озвучка, подборка музыки и совершенствование всех деталей.