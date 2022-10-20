Володин поручил депутатам взять шефство над военными городками

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил довести до региональных военкоматов и призывных комиссий ответы Минобороны РФ. Ранее спикер заявил, что многодетные отцы с тремя и более детьми не подлежат мобилизации.

Также Володин поручил парламентариям проконтролировать в своих регионах реализацию положений и нормативных актов по вопросам частичной мобилизации.

Спикер предложил депутатам взять шефство над военными городками. Парламентарии займутся решением проблем учреждений здравоохранения, образования и культуры, вопросами благоустройства.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Госдума приняла законы о гарантиях для военнослужащих. Речь идет о сохранении рабочих мест, возможности воспользоваться кредитными каникулами, отмене пени за просроченные платежи по жилищно-коммунальным услугам.