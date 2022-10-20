Бехати Принслу выложила новое “беременное” фото после скандала с изменами Адама Левина

34-летняя супермодель и ангел Victoria’s Secret Бехати Принслу не выходила на связь с подписчиками с тех пор, как в сети появились первые слухи об изменах супруга, 43-летнего лидера Maroon 5 Адама Левина. Накануне Принслу, которая все это время никак не комментировала происходящее, опубликовала в своем блоге новое селфи, на котором продемонстрировала заметно подросший живот. В зеркале Бехати позирует в полностью черном аутфите из бомбера с анималистичным принтом, леггинсов, грубых ботинок Dr. Martens на платформе и миниатюрной сумочки Prada через плечо.

О третьей беременности Бехати Прислу стало известно в середине сентября. Тогда же на связь с прессой вышли сразу несколько девушек, сообщивших о флирте с Левиным на просторах сети. Сначала о связи с музыкантом заявила инфлюенсер Самнер Стро, затем модель Элисон Роуз, комикесса Марика и фитнес-тренер Эшли Расселл, а позже к ним присоединилась преподаватель Левина по йоге Аланна Забель. Отметим, что в начале октября Бехати появилась на концерте Maroon 5 и отдыхала за кулисами вместе с мужем и другими участниками группы. Поэтому об окончательном разладе в их паре говорить рано.

Адам Левин и Бехати Принслу вместе уже более десяти лет. Они познакомились в 2012-м в сети и после продолжительной электронной переписки встретились в том же году. 19 июля 2014 года влюбленные связали себя узами брака. У пары двое общих детей – 5-летняя Дасти Роуз и 4-летняя Джио Грейс.