 

Проклятие Джигана – Личное мнение

20.10.2022, 0:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По Интернету расходится проклятие Джигана. Муж самой уставшей женщины страны Самойловой заявил всем критикам, что их ждёт беда:

«Кто пишет, что я жирный, завтра вы заболеете Аллотриофагией!»


Фото: Соцсети

Испугались? И правильно сделали. Аллотриофагия — это когда человек есть всё, что попало под руку. В прямом смысле — стул например или ножку стола.

Всё это очень печально, конечно, и даже немножко страшно. Однако, намного более интересный вопрос, откуда Джиган узнал такое слово в принципе.

В сериале Друзья был такой умный герой Джоуи Трибиани. Ему впарили энциклопедию на букву А, и он стал блистать не к месту умными терминами.

Ещё, я знаю, бывает такая туалетная бумага — на каждом лоскутке доступно объясняется какое-то слово. Ты не просто сидишь на горшке, но и читаешь что-то полезное, образовываешься.

Откуда Джиган узнал про аллотриофагию, неизвестно. Энциклопедия? Пипифакс? А может, умная Оксанка ему сказала, а он запомнил, спросил Алису, как это пишется, и выдал нам?

Гадать бесполезно да и бессмысленно. Джиган-красавчик очень внятно ответил всем критикам — в стиле «сам ты дурак»!

Реакция Джигана говорит о том, что его тревожит вопрос веса. Было бы всё равно, он бы не обратил внимания. Так что есть надежда, что совместными усилиями Самойловой и её подписчиками, исполнитель всхуднёт.

А вы как реагируете на подобную критику? Тоже шлёте проклятия?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10.22 / Мнение: Бельё цвета хаки

26.03.22 / Мнение: Коверный

15.08.22 / Володин заявил о банкротстве Украины

06.05.21 / Элли Голдинг и Каспар Джоплинг рассекретили имя и пол новорожденного ребенка

07.09.22 / Доходы России от экспорта топливного сырья превышают её расходы на спецоперацию

19.09.22 / Офицер Минобороны США – союз России и Китая экзистенциальная угроза для Америки

11.08.22 / Мнение: Овсянниковой грозит 10 лет тюрьмы

18.02.22 / “Клоун”: зачем Милохин слил свои окровавленные фотографии

16.02.22 / Скандалы: Банки хотят кэш

26.07.22 / Мнение: Израильские иноагенты, страдающий Кипр и главное умение Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика