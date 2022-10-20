Проклятие Джигана – Личное мнение

По Интернету расходится проклятие Джигана. Муж самой уставшей женщины страны Самойловой заявил всем критикам, что их ждёт беда:

«Кто пишет, что я жирный, завтра вы заболеете Аллотриофагией!»



Фото: Соцсети

Испугались? И правильно сделали. Аллотриофагия — это когда человек есть всё, что попало под руку. В прямом смысле — стул например или ножку стола.

Всё это очень печально, конечно, и даже немножко страшно. Однако, намного более интересный вопрос, откуда Джиган узнал такое слово в принципе.

В сериале Друзья был такой умный герой Джоуи Трибиани. Ему впарили энциклопедию на букву А, и он стал блистать не к месту умными терминами.

Ещё, я знаю, бывает такая туалетная бумага — на каждом лоскутке доступно объясняется какое-то слово. Ты не просто сидишь на горшке, но и читаешь что-то полезное, образовываешься.

Откуда Джиган узнал про аллотриофагию, неизвестно. Энциклопедия? Пипифакс? А может, умная Оксанка ему сказала, а он запомнил, спросил Алису, как это пишется, и выдал нам?

Гадать бесполезно да и бессмысленно. Джиган-красавчик очень внятно ответил всем критикам — в стиле «сам ты дурак»!

Реакция Джигана говорит о том, что его тревожит вопрос веса. Было бы всё равно, он бы не обратил внимания. Так что есть надежда, что совместными усилиями Самойловой и её подписчиками, исполнитель всхуднёт.

А вы как реагируете на подобную критику? Тоже шлёте проклятия?

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