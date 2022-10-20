Мнение: Саботаж Кока-Колы в России, главный загрязнитель в мире и импортозамещение упаковки

1. На Западе крупные компании наперебой заявляют о своей приверженности зелёной идеологии. Но почему-то в России те же самые компании, – до того как ушли с нашего рынка, – занимались сознательным саботажем экологических реформ (ссылка):



Ушедшие из России международные корпорации PepsiCo и Сoca-Cola саботировали внедрение расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки и не платили в бюджет десятки миллиардов рублей. В этом их уличил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, сообщает ТАСС.

«Все, кто нам рассказывали, в том числе из крупных международных корпораций, какие они зеленые, фактически саботировали принятие внедрения расширенной ответственности производителей на территории нашей страны. Это в том числе компании, которые объявили об уходе из нашей страны: это и Coca-Cola, и Pepsi», — заявил глава РЭО. Буцаев добавил, что в случае с PepsiCo речь идет не только о сладких напитках, но и о молочной продукции.

Среди занимавшихся саботажем реформы расширенной ответственности в РЭО также назвали компании, входящие в ассоциацию «Руспэк» (Mars, Danone, «Балтика», Nike, Nestle, Heineken, Procter & Gamble и другие). Из-за деятельности членов ассоциации реформу РОП долгое время не могли перезапустить, однако скоро начнутся изменения.

Либо эти компании – лицемеры, и увиливают от своих зелёных заповедей везде, где только можно. Либо эти компании – русофобы, и стремились навредить конкретно России.

2. Экологи утверждают, что Кока-Кола является главным на планете загрязнителем окружающей среды – в особенности Мирового океана (ссылка):



Движение по сокращению пластиковых отходов Break Free From Plastic уличило компанию Coca-Cola в лицемерии из-за спонсорства конференции ООН по изменению климата COP27. Об этом сообщает The Guardian.

Компания считается «главным загрязнителем в мире» из-за воздействия на окружающую среду и объема использования пластика — в год она создает 120 миллиардов одноразовых бутылок и не пренебрегает ископаемым топливом. Соглашение о сотрудничестве подписали власти Египта, где пройдет COP27. Активисты возмутились тем, что Coca-Cola выступает в качестве спонсора конференции и призвали отказаться от поддержки подобных корпораций.

Загадка: почему власти западных стран так активно борются с «грязными» российскими углеводородами, однако практически не трогают американскую Кока-Колу? Давно бы уже распорядились заменить пластиковые бутылки стеклянными, с бумажными этикетками и жестяными пробками. Это решило бы проблему полностью.

3. Ещё одно «ушедшее» западное производство на деле никуда не ушло, а стало российским. При этом недостающие материалы и компоненты были импортозамещены (ссылка):

Бывшая российская “дочка” Tetra Pak возобновила производство полноцветной упаковки с 1 октября, завод в Московской области работает бесперебойно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

“Фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебойно. С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне, так как решены проблемы с дефицитом сырья, в частности, краски”, – сообщил представитель пресс-службы компании.

Он добавил, что в настоящее время компания тестирует сырье из новых источников, включая локальных производителей, а также получает картон из азиатских стран.

В компании добавили, что после передачи российской дочки Tetra Pak местному руководству юридическое название независимой компании стало АО “Упаковочные системы”, однако новый бренд и торговое название пока находятся в разработке.

Собственно, ровно про это я и говорил ещё в феврале-марте. У России не может быть проблем с производством простых вещей — упаковки, автомобилей и тому подобного. Несколько месяцев на перестройку логистики и на запуск новых цехов, а дальше производим как раньше, только теперь без зависимости от поставок с Запада.