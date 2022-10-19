Скандалы: «Русал» рискует потерять иностранные рынки сбыта

Экспорт российского алюминия может серьёзно сократиться

В США рассматривают вариант с полным запретом на ввоз алюминия из России. Такой шаг лоббируют американские производители, в первую очередь Alcoa. Последовать примеру Штатов могут Япония и Тайвань, которые также являются крупными внешнеторговыми партнёрами компании «Русал». Для них основной мотивацией к отказу могут стать внешнеполитические факторы. Сейчас обсуждаются три варианта развития событий: полный запрет на ввоз, заградительные пошлины либо некие санкции в отношении «Русала», поскольку это безальтернативный российский производитель.

На минфинном поле

В 2018 году основателя «Русала» Олега Дерипаску уже включали в санкционный список американского минфина. Чтобы выйти из него, российскому предпринимателю пришлось сократить свой пакет акций En+ Group, которая владеет «Русалом», и согласовать с Соединёнными Штатами новый состав совета директоров. Примечательно, что теперь эти же самые независимые директора возмущаются возможными действиями властей Америки.

«Подобные спекуляции безответственны и могут быть выгодны только нашим конкурентам, которые публично выступают за ограничение нашего доступа на рынок. При этом они наносят ущерб американским потребителям и экономике США, подвергая риску более 164 тысяч прямых и 470 тысяч косвенных рабочих мест в потенциально затронутых отраслях, включая аэрокосмическую и автомобильную, а также производство грузовых прицепов, упаковки и товаров для здравоохранения, строительство зданий и сооружений и производство солнечной и ветровой энергии», – заявил председатель совета директоров En+ Group Кристофер Бэнкрофт Бёрнем.

Конкуренты выступают за передел

В своём официальном заявлении En+ Group ненавязчиво затронула украинскую повестку, фактически дистанцировавшись от специальной военной операции. Компания подчеркнула, что обеспокоена эскалацией на Украине и поддерживает «восстановление мира в регионе». Но поможет ли эта лояльность – большой вопрос. Есть предположения, что возможность отказаться от российского алюминия изучает и Лондонская биржа металлов. И не последнюю роль здесь играют крупные лоббисты – производители алюминия из США. В частности, Alcoa. В прошлом году организация закрыла свой испанский актив – завод San Ciprian. «Русский алюминий» с его дешёвой электроэнергией сибирских ГЭС – очень неудобный конкурент. Подвинуть его хотелось бы многим.

Именно американская металлургия в наибольшей степени заинтересована во введении новых санкций против коллег по цеху из РФ. По данным En+ Group, сейчас промышленность Америки самостоятельно обеспечивает лишь 20 процентов от общего объёма потребления алюминия в стране. 60 процентов даёт импорт из Канады, 10 процентов ввозит Россия.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский предполагает, что ограничения в отношении «Русала» – часть очередного, уже девятого по счёту пакета санкций против российской экономики.

«На эту новость цены на алюминий моментально отреагировали ростом на 7 процентов. Любые возможные ограничения для России давно ожидаемы, наверняка уже подготовлены пути для минимизации ущерба. Адаптация даёт огромный опыт по переориентации на внутренние и новые внешние рынки», – уверен эксперт.

Зацепились за крепкий рубль

Объединённая компания «Русал» сообщает о своём непростом положении в первом полугодии: у неё возникли трудности с сырьём. Поставлять глинозём в Россию отказалась Австралия. Боевые действия на Украине привели к остановке Николаевского глинозёмного завода. Как утверждают источники «Октагон.Сибирь», последнее событие на предприятии восприняли особенно болезненно. Из-за него может быть принято решение отложить выход Тайшетского алюминиевого завода на полную мощность.

Перестройка логистических цепочек привела к увеличению затрат. Наконец, произошло укрепление рубля.

В итоге себестоимость тонны продукции для компании выросла более чем на треть, превысив 2 тыс. долларов.

Однако в связи с резким скачком цен на цветные металлы выручка предприятия составила 7,1 млрд долларов (для сравнения: в первом полугодии 2021 года выручка доходила до 5,4 млрд долларов). И 7 процентов от этой суммы обеспечил экспорт в США.

Здесь следует уточнить, что в Европу «Русал» экспортирует 40 процентов своей продукции. Но и там перспективы не радужные. По мнению аналитиков, в будущем году Евросоюз ждёт падение производства автомобилей на 40 процентов, а вместе с ним и снижение спроса на алюминий. Даже несмотря на то что часть европейских производителей приостановила работу или сократила выпуск продукции, оголив рынок.

Китай не резиновый

В начале года Олег Дерипаска в рамках ежегодного Красноярского экономического форума констатировал, что глобальные перемены – это надолго и разворот на Восток неизбежен. Ещё в 2021 году «Русал» поставил перед собой задачу удвоить долю КНР в структуре своих продаж до 20 процентов.

«Я верю, что Китай будет дефицитным в долгосрочной перспективе. С ёмкостью рынка в 40 миллионов тонн импорт в Китай не какое-то экстраординарное событие. Оно говорит не о кризисных явлениях в экономике, а о том, что алюминиевая отрасль Китая становится более открытой», – отмечал заместитель генерального директора «Русала» Роман Андрюшин.

Впрочем, точку зрения, согласно которой Поднебесная способна потребить всё, что ей предлагают в любых объёмах, разделяют не все.

– В случае введения полного запрета на доступ российского металла к рынкам развитых стран переориентировать поставки на рынки Азии отечественным производителям алюминия будет сложно из-за высокой концентрации мощностей в Китае. По прогнозу «Открытие Research», введение каких-либо ограничительных мер против российского алюминия придаст очень короткий импульс роста котировкам металла, который впоследствии будет полностью или частично нивелирован ожиданием роста избытка металла в Азии и появлением дисконтов, – сообщил «Октагон.Сибирь» управляющий директор отдела отраслевой экспертизы банка «Открытие» Даниил Каримов.

Алексей Бондарев

Оригинал материала: “Октагон”