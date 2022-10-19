Розовый топ и голубая юбка или красное платье и желтый кардиган: восемь самых модных цветовых миксов осени

Осень является очень комфортным временем года для разного рода экспериментов с одеждой. У вас есть прекрасная возможность сочетать разные цвета, которые именно осенью на фоне разнообразия ярких оттенков выглядят по-особенному. Обсудим несколько нарядов, которые находятся на вершине моды в этом сезоне.

Зеленый-серый-коричневый

Микс эти трех цветов смотрится очень благородно, и особо оригинально выглядит зеленый цвет на фоне красных, желтых и коричневых листьев на деревьях. Вы можете выбрать любой из понравившихся вам цветов: оливковый, шалфей, авокадо, бирюзовый и другие тона по вашему усмотрению. Серый цвет также имеет множество оттенков, как и коричневый, который может быть шоколадным или бежевым. Примите во внимание то, что темные цвета больше подходят для дневного наряда, а светлые подойдут к вечернему. Используйте аксессуары в виде головных уборов или ожерелья, они сделают ваш образ целостным и гармоничным.

Черный и серый

Черный цвет является классическим, он выглядит очень элегантно, и особенно эта гармония и эстетика просматривается в миксе с серым цветом. Можете использовать и другие цвета, например, третьим может быть желтый или оранжевый, коричневый или бежевый. Как уже было сказано, днем стоит выбирать более темные и глубокие тона, а вечером отдать предпочтение более светлым. И черный, и серый цвет замечательно сочетаются, как между собой, так и с любыми другими оттенками, они могут использоваться, как в качестве одежды верха, так и низа.

Розовый и голубой

Отличное сочетание, которое наверняка нравится, если не всем, то очень многим людям. Такой микс будет отлично смотреться на фоне яркого голубого осеннего неба. Используйте разные оттенки, как одного, так и другого цвета. Синяя гамма может состоять из темно-синего, дымчатого голубого, голубого с бирюзой. Розовый цвет также может быть очень ярким или немного приглушенным пыльным или с пастельным оттенком. Можно отдать предпочтение монохромному наряду с небольшим акцентом другого цвета или сочетать их поровну, например, розовый верх и голубой низ (розовая блуза и голубая юбка).

Черный и коричневый

Это сочетание может быть деловым или нарядным, все зависит от выбранного оттенка. Например, темные коричневые и черные цвета больше подойдут к официальному деловому костюму. А если вы замените коричневый на более светлый (беж или песочный), получится очень нарядная и стильная комбинация для торжественного выхода или вечеринки с друзьями. Если считаете черный и коричневый микс слишком мрачным, оставьте черный акцент, к примеру, на обуви. Наденьте бежевое или телесное платье с темными туфлями на высоком каблуке, это будет смотреться элегантно, сдержанно и эффектно.

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Желтый и белый

Очень чистое и свежее сочетание, которое поднимает настроение. Белый цвет гармонирует с любым другим тоном, и желтый не является исключением. Остановите свой выбор на белом верхе и желтом низе или наоборот. Для офисного лука подойдут белые брюки желтая блуза, для непринужденного выхода можете надеть белую футболку и желтые джинсы, универсальным будет монохромный светлый наряд из платья с наброшенным сверху темно-желтым блейзером и маленькой сумочкой.

Оранжевый и фиолетовый

Просто волшебная комбинация, которая никого не оставит равнодушным. Такой микс очень подходит для осени, поскольку сочетает в себе теплые и холодные тона (как и сама погода, достаточно переменчивая и капризная, с дождями и внезапно появившимся на небе солнышком). Фиолетовые тона добавляют глубины (речь идет о непосредственном цвете фиалки, пурпурном, сливовом, темно-бордовом и пр.), оранжевые (апельсин, спелый лимон, золото) дополнят образ теплотой. Сочетайте их в любых вариациях, поровну распределяя цвета или предпочтя монохромность с акцентом, в любом случае ваш наряд будет стильным и эффектным.

Красный и желтый

Оптимистическое сочетание, поднимающее настроение, что особенно актуально осенью, когда приходится постепенно отвыкать от теплого и солнечного лета. Это сочетание осенней листвы, которая радует нас многообразием разных оттенков. Берите пример с природы и также выбирайте тот оттенок, который вам больше нравится. Эти цвета отлично работают вместе, поскольку находятся на противоположных сторонах спектра. Не имеет значения, какой из них вы выберете в качестве верха и низа, в любом случае ваш образ будет привлекательным и нарядным.

Красный и черный

Классическое сочетание в стиле Кармен, оно обязательно сделает ваш наряд максимально привлекающим внимание. Такой микс смотрится стильно и эффектно, смело и экстравагантно, поэтому его можно использовать в зависимости от вашего вкуса. Выберите понравившийся вам оттенок красного, это может быть ярко-алый и бордовый цвет, вишневый и с фиолетовым блеском. Все эти тона замечательно гармонируют с черным, составляя очень эффектный образ. если считаете, что наряд получится слишком строгим, можно использовать черный цвет исключительно для обуви или взять маленькую черную сумку.

Вместо заключения

Посмотрите на осеннюю природу и полюбуйтесь ее красотой. Она состоит из множества цветов и оттенков, которые отлично сочетаются между собой. Проявите фантазию и соедините те тона, которые вам больше всего импонируют, придумайте свой микс, ведь мода настолько демократична, что позволяет придумывать разные варианты. Главное заключается в том, чтобы создать яркий и привлекательный образ, который отличается стильностью и эффектностью, а для этого нужно не бояться экспериментировать.