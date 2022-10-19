Фитнес дома тоже эффективен: базовые упражнения с гирями для отличной формы тела

Домашние тренировки можно проводить не только с гантелями, но и с гирями. Важно только подобрать правильный вес гири. Данный снаряд доступен от 2 до 32 килограммов. Какой именно выбрать, зависит от уровня вашей физической подготовки. Если хотите подтянуть форму, включите в свои тренировки базовые упражнения с гирями.

Качания гири

Ноги поставьте шире ширины плеч, носки слегка разверните наружу. Гирю держите обеими руками, ухватив сверху.

Гирю нужно держать перед собой, выпрямить руки, слегка согнуть колени и бедра. Далее, резко разогнув бедра и колени, динамичным движением прямыми руками гирю поднимите на уровень плеч. Затем гирю опустите вниз. Повторите 10-15 раз.

Приседания с гирей

Ноги поставьте немного шире плеч, крепко возьмитесь за рукоятку гири обеими руками. Держа гирю ближе к груди, глубоко присядьте. Бедра должны находиться параллельно полу. Медленно, не отталкиваясь, вернитесь к исходному положению. Всего нужно сделать 10-15 повторений.

Поднятие гири

Для выполнения этого упражнения нужно встать прямо, ноги поставить на ширину плеч, гирю поместить между стопами. Ноги слегка согните в коленях, одной рукой ухватитесь за гирю и, выпрямив ноги, поднимите ее. Далее, двигая бедрами динамичным движением вперед и вверх, поднимите гирю выше колен. Напрягая плечи, поднимите гирю перед собой. Последним движением будет поднятие гири над головой, после чего ее нужно опустить вниз. На каждую руку сделайте по 10-12 повторений.

“Мельница” с двумя гирями

Примите исходное положение стоя, поставив ноги на ширину плеч. В каждую руку возьмите по гире. Ноги поверните таким образом, чтобы направить их вправо примерно на 45 градусов. Левую руку с гирей поднимите прямо над головой. Далее бедра сдвиньте влево, одновременно наклоняясь вправо и касаясь правой рукой правой стопы. Теперь медленно вернитесь к исходному положению. Всего нужно сделать от 10 до 15 повторений в каждую сторону.

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Становая тяга на одной ноге

Встать нужно прямо, гирю держать сбоку левой рукой. Затем вес перенесите на левую ногу, верхнюю часть торса наклоните вперед, одновременно вытяните назад правую ногу. Теперь следует медленно вернуться к исходному положению. Повторите упражнение 10-15 раз для каждой ноги.

Выпады с жимом гири от плеч

Встаньте прямо, гирю взяв в левую руку. Теперь нужно сделать назад большой шаг, вытянув над головой прямую руку. Затем следует вернуться к исходному положению и опустить гирю. Сделайте 10-12 повторений с одной ноги ноги, затем столько же – с другой.

Турецкое упражнение с гирей

Для выполнения упражнения нужно лечь на спину, крепко держа гирю левой рукой над головой. Левую ногу согните, продолжая правую держать вытянутой, слегка вывернув наружу. Теперь нужно опереться правой рукой и левой пяткой, грудной отдел позвоночника выпрямите. В то же время левое плечо оторвите от пола, грудь немного поверите вправо. Обопритесь на локоть правой руки, затем полностью выпрямите руку, упершись в пол ладонью. Напрягая ягодицы и пресс, прижмите к полу левую ногу. Бедра вытяните и поднимайтесь вверх до образования телом прямой линии от правой пятки до левого плеча. Вернитесь к исходному положению. Упражнение повторите 8-10 раз.