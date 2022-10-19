“Ребенок не нужен”: собравшаяся рожать третьего Бородина получила пощечину от бывшего

Телеведущая

Ксения Бородина на днях устроила в своих социальных сетях новый интерактив.

Подписчики задавали ведущей разные вопросы, а она честно на них отвечала. Так,

некоторые интересовались здоровьем 39-летней Ксении, ведь совсем недавно она

поделилась проблемой с мигренями.

Другие девушки

просили у Бородиной совет. Одна из подписчиц описала свою проблему: “Беременная,

парень говорит, что ребенок не нужен, как быть?”. Ксения Бородина честно

сказала, что девушке нужно быть готовой воспитывать малыша самостоятельно.

Удивительно, но

сама Ксения Бородина продолжает верить в любовь даже после двух неудачных

браков. На один из вопросов в микроблоге теледива рассказала, что не видит

ничего плохого в родах после 40, и сама планирует стать мамой именно в этом

возрасте.

Более того, собравшаяся

рожать третьего Ксения Бородина не боится материнства, несмотря на то что уже

получила моральную пощечину от бывшего мужа. В откровениях с поклонниками она

заявила, что отец ее старшей дочери Маруси бизнесмен Юрий Будагов видится с

девочкой всего пару раз в год. Конечно, все остальное время воспитывать 13-летнюю

Марусю приходится Ксении Бородиной в одиночку.