Focus – западные санкции подтолкнули Россию к ускоренному развитию собственного авиастроения

На фоне западных санкций в сфере гражданской авиации РФ стремится как можно скорее нарастить собственное авиастроение, пишет Focus. Из-за отсутствия поставок из Европы и США с российских самолётов исчезнут западные комплектующие. Кроме того, помимо выпуска более новых моделей, таких как SSJ-NEW, МС-21 и Ил-114-300, РФ планирует возродить производство Ту-214 и Ил-96-300.



AP

После начала российской спецоперации на Украине западные санкции перекрыли поставки товаров авиационной отрасли в Россию: она больше не может покупать и брать в лизинг самолёты из США и Европы. Кроме того, санкции не дают российским авикомпаниям получать запчасти для своих самолётов Boeing и Airbus, передаёт Focus.

Поэтому российское руководство стремится как можно скорее нарастить собственное авиастроение. Западные комплектующие должны исчезнуть с отечественных самолётов. Помимо выпуска более новых моделей, таких как SSJ-NEW (Sukhoi Superjet New), МС-21 и Ил-114-300, планируется возродить производство Ту-214 и Ил-96-300.

Государственная корпорация «Ростех» уже разработала план производства. «Ростех» контролирует авиационный консорциум ОАК, в который объединены российские производители.

До 2030 года российские авиаперевозчики должны получить более 140 ближнемагистральных самолётов SSJ-NEW, порядка 270 среднемагистральных МС-21, по 70 ближнемагистральных Ил-114-300 и среднемагистральных Ту-214, и 12 дальнемагистральных Ил-96-300, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале корпорации «Ростех».

Первый полёт самолёта SSJ-NEW с минимальным количеством импортных компонентов запланирован на весну 2023 года. Планируется выпускать 20 авиалайнеров в год, пишет Focus.