Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
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СМИ Украины сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.
Как заявляет украинское издание Страна.ua, в столице Украины сообщалось о стрельбе и взрывах. При этом воздушная тревога в столице не объявлялась, добавляет УНИАН.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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