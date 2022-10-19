 

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

19.10.2022, 23:10, Новости дня
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СМИ Украины сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.

Как заявляет украинское издание Страна.ua, в столице Украины сообщалось о стрельбе и взрывах. При этом воздушная тревога в столице не объявлялась, добавляет УНИАН.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.

До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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