 

Глава Рязанской области сообщил о создании оперативного штаба после введения уровня повышенной готовности

19.10.2022, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Рязанской области состоялось первое заседание оперативного штаба, созданного в рамках исполнения указа российского лидера Владимира Путина по введению уровня повышенной готовности, сообщил губернатор Павел Малков.

В своем Telegram-канале он сообщил, что штаб будет заниматься решением поставленных задач. В него вошли руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, регионального правительства, администрации Рязани.

При этом глава региона добавил, что принятые меры не скажутся на привычной жизни рязанцев, так как об ограничениях сейчас речь не идет. Обстановка в регионе полностью контролируется.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.21 / Китай выразил протест Японии из-за высказывания вице-премьера о Тайване

01.06.21 / Минпромторг: Мантуров не обсуждал дополнительные налоговые изъятия с металлургами

09.12.21 / Истребители РФ сопроводили военные самолеты США и Франции над Черным морем

12.07.21 / Строительство газопровода “Северный поток – 2” планируют завершить к концу августа

30.08.20 / «Потёмкинское многообразие» — французские СМИ отказываются признавать всплеск насилия симптомом «одичания» общества

30.07.20 / СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК “Вагнер”

14.06.21 / В Киеве представят боевой дрон украинского производства

22.02.22 / Путин поручил войскам РФ обеспечить мир в ДНР и ЛНР

20.09.20 / В РФ опровергли передачу Обамой разработок гиперзвукового оружия

08.07.20 / Экс-глава Генштаба Украины описал сценарий «вторжения России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика