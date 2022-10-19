Глава Рязанской области сообщил о создании оперативного штаба после введения уровня повышенной готовности

В Рязанской области состоялось первое заседание оперативного штаба, созданного в рамках исполнения указа российского лидера Владимира Путина по введению уровня повышенной готовности, сообщил губернатор Павел Малков.

В своем Telegram-канале он сообщил, что штаб будет заниматься решением поставленных задач. В него вошли руководители территориальных подразделений федеральных органов власти, регионального правительства, администрации Рязани.

При этом глава региона добавил, что принятые меры не скажутся на привычной жизни рязанцев, так как об ограничениях сейчас речь не идет. Обстановка в регионе полностью контролируется.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования. Согласно указу президента, средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

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