Воздушную тревогу объявили на юге Украины

Воздушная тревога звучит в Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

В своем Telegram-канале он отметил, что воздушная тревога распространена на территории всего региона.

Ранее СМИ Украины сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.

Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.

До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.

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