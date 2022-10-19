Воздушную тревогу объявили на юге Украины
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Воздушная тревога звучит в Николаевской области на юге Украины, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
В своем Telegram-канале он отметил, что воздушная тревога распространена на территории всего региона.
Ранее СМИ Украины сообщили о стрельбе и взрыве на левом берегу Днепра в Киеве.
Также украинские СМИ сообщали о взрывах в Бурштыне Ивано-Франковской области, где расположена теплоэлектростанция.
До этого взрывы были слышны в районе ТЭС в Винницкой области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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