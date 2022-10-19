Мнение: Эффект шимми

Введение военного положения (пока оно частичное, но не будем обольщаться — распространение этого режима дальше почти запрограммировано) удивления не вызывает вообще. Никакого.

Режим Путина — тотальный банкрот. Он провалил всё. Он не в состоянии наладить мирную жизнь, он не в состоянии проводить военные решения. Он вообще ни на что ни способен, так как утрачено проектное управление. Поэтому эскалация — единственный возможный сюжет, при котором он еще может удерживать управляемость буквально на грани. Как только он переходит эту грань, следует новое повышение градуса эскалации.

Мотоциклист, теряющий контроль за своей машиной, пытается выправить траекторию, выкручивая ручку газа в надежде, что еще немного — и мотоцикл «зацепится» и поедет дальше прямо, преодолев "эффект шимми". Это слабая, но тем не менее примерная аналогия того, чем занимается сегодня режим. Он не в состоянии добиться хоть какого-то результата ни в чём, поэтому выкручивает ручку. Итог понятен — либо закончится ход рукоятки газа, либо мотоцикл окончательно утратит управление и уйдет с трассы. И в том, и другом случае конец, в сущности, один. Рассчитывать на профессионализм мотоциклиста не приходится — это случайный дилетант, который сел за профессиональную машину, не понимая, как ею управлять.

Примерно так сейчас пытается вырулить Путин, у которого разваливается вообще всё. Он начал свою «спецоперацию» и полностью ее провалил, перейдя к затяжному и бесперспективному конфликту. Буквально месяц назад он объявил о частичной мобилизации, которая тоже провалена — последние десять лет минимум вся мобилизационная система вычищалась и выкашивалась под вывеской «оптимизации». Провал в мобилизации вынуждает его вводить «частичное» военное положение, которое ничего не решит, поэтому через месяц-два Путин будет вынужден распространять режим военного положения на новые регионы.

Банкрот как есть. Другого определения нет и не будет. Уровень тревожности в стране стремительно растет, перспектив не просматривается, уверения пропаганды и самой власти, что еще немного — и всё наладится, перестают работать. Мало того — теперь это касается каждого, отстраниться не выйдет. Либо тебя мобилизуют, либо угонят в эвакуацию, вынуждая бросать всё, что собрано за тяжелую и беспросветную жизнь при лиговском ворье. И в том, и другом случае перспектива — в лучшем случае нищета, в худшем — смерть. Другой альтернативы Кремль уже не предлагает.

Время событий резко ускоряется. Одна катастрофа сменяет другую, причем это происходит во все сильнее сжимающемся пространстве решений. Власть и раньше не успевала принимать своевременные решения (не говоря уже об опережающих), сейчас она со все большим опозданием реагирует на состоявшиеся события. Что, в общем-то, и предопределяет ускорение всех процессов распада управления.

Что дальше? Дальше попытка с помощью военного положения получить возможность отказа от любых правовых ограничений в отношении населения. Его теперь можно угонять в эвакуацию, можно проводить безо всяких ограничений облавы и через сутки бросать схваченных на пулеметы. Проблема в том, что управленческий ресурс истощен. Право есть, а вот реализовать его — чем? Если у вас валится из рук обычное управление, кто вам сказал, что вы сумеете в мобилизационное — гораздо более сложное?

Но здесь нужно понять и Путина с его кликой. Им деваться, в общем-то, некуда. Куда ни кинь — всюду полная безнадёга. Они пришли к естественному и очевидному финалу своей карьеры, и теперь пытаются сделать лишь одно — продлить свое никчемное существование. Да, за счет убийств людей и тотального разрушения окружающего пространства. Но что им до страны и людей, когда на кону их собственные жизни?

Может ли режим вырулить из созданной им рукотворной катастрофы? Однозначно — нет. Впереди у него обрыв. Он может убить тысячи, а возможно, и миллионы. Разрушить огромные пространства. Это он еще может. Но выжить — нет, у него такой опции уже нет. Вопрос лишь во времени, в течение которого он будет убивать страну и народ.

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