 

Королевская битва: что ждет нас в новом сезоне сериала “Корона” – рассказывают актеры

19.10.2022, 22:55, Разное
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Новый, пятый сезон сериала “Корона” зрители ждут с особым трепетом, и не только из-за недавней кончины Елизаветы II. Сюжет охватит события, которые случились в конце прошлого века, и затронет неудавшийся брак принца Чарльза и Леди Ди, а также трагическую гибель принцессы в автокатастрофе. Интерес подогрели и новые постеры, которые Netflix опубликовал в понедельник.

Теперь же в преддверии выхода новых эпизодов Entertainment Weekly поговорили с новыми членами каста — Имельдой Стонтон (Елизавета), Элизабет Дебики (Диана) и Домиником Уэстом (Чарльз), а также шоураннером проекта Питером Морганом.

Дебики и Уэст также снялись для специальной диджитал-обложки номера – короткое видео с актерами в своих образах смотрите у нас в Telegram-канале.

Она уникально великолепна, – сказал Морган, объясняя, почему выбрал на роль Дианы австралийскую актрису Элизабет Дебики. – Это был список из одного человека. Если бы она сказала “нет”, мне, возможно, пришлось бы заново переписывать шоу. 

Кадр из видео-обложки

В пятом сезоне “Короны” покажут самые мрачные эпизоды из жизни королевской семьи. Начало повествования придется на 1992 год, когда Чарльз и Диана официально расстались (развелись они лишь 5 лет спустя). Именно их отношения приковали к монархам пристальное внимание всего мира. 

В этой конкретной части истории происходит очень много событий, – отметила Стонтон, играющая королеву. – Там много не выдуманных событий – такие вещи случались.

Элизабет Дебики, в свою очередь, заметила, как выросла ее героиня по ходу событий. 

Надеюсь, люди почувствуют, что по ходу сезона в ней происходит огромная эволюция, – сказала актриса. – Для меня это путешествие внутрь человека, который глубоко в себе нашел свою сильную сторону – ту часть, которая пережила так много и может процветать. 

Доминик Уэст, который вначале сомневался, соглашаться ли на роль принца Чарльза, описал своего персонажа так: 

Чарльз — очень увлекательный человек, увлекательная жизнь и увлекательная роль. Я имею в виду, помимо всего прочего, это грандиозное шоу, и мне очень понравились первые четыре сезона. Я понял, что смог бы вполне счастливо прожить с этим персонажем в течение двух лет. 

Отметим, что недавно создатели сериала заявили, что не покажут в новом сезоне момент гибели Дианы в парижском тоннеле в 1997 году. Вместо этого мы увидим события, произошедшие до и после трагедии, в том числе скандальное интервью Леди Ди каналу BBC. После смерти королевы Елизаветы создатели “Короны” подверглись резкой критике части общества. Некоторые зрители настаивали на том, чтобы отложить выход нового сезона. Впрочем, несмотря на протест части аудитории, новые серии покажут на Netflix уже 9 ноября. 

С момента премьеры в 2016 году драма “Корона” получила 21 премию “Эмми”. А актриса Клэр Фой, сыгравшая Елизавету в первых двух сезонах, в 2018-м году была удостоена награды “Выдающаяся ведущая актриса драматического сериала”. 


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