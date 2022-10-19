Мнение: Медведев, Шойгу и Володин «прогуляли» Совбез?
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В Совете Безопасности России тринадцать «постоянных членов СБ» и 18 просто «членов СБ».
На мониторе видеоконференции – 13 окошек. Казалось бы, что там должны быть именно «постоянные члены Совбеза».
Но почему-то на сегодняшнем заседании Совбеза на мониторе видеоконференции не было Медведева, Володина, Шойгу.
Вместо них на экран вывели непостоянных членов Совбеза – Золотова, Краснова, Герасимова (на скриншоте с видео – в нижнем ряду). Им оказали доверие? Или зачем-то «спрятали» Медведева, Володина и Шойгу? Или они вообще «прогуляли» сегодняшнее заседание Совбеза России?
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Источник: Ирек Муртазин
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