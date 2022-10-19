Скандалы: «Во всей авиации — катастрофа»

В России парализовано обучение пилотов

Уникальное учебное заведение России, где готовят пилотов вертолетов для гражданской авиации, осталось без учебного авиапарка. Он просто развалился. Эксклюзивные подробности «НИ» сообщают экс-сотрудники Омского лётно-технического колледжа гражданской авиации имени Ляпидевского (ОЛТУГА). «Прохождение лётной практики в подведомственном Росавиации Омском лётно-техническом колледже в сентябре полностью остановилось», — сообщил накануне отраслевой тг-канал «Авиаторщина».

И тут возникло чувство дежавю. Курсанты ОЛТУГА начали бить тревогу еще несколько лет назад. Они массово сообщали о том, что не могут закончить обучение из-за нехватки тренировочных вертолетов. Еще в 2019 году будущие пилоты даже записали видео-обращение к президенту Путину и сообщили, что они хоть и пилоты, а летать не могут из-за отсутствия летной практики.

С годами проблемы летного училища, видимо, только обострились. И сейчас работа учебного заведения практически парализована.

Руководитель ОЛТУГА Александр Дружин подтвердил «Новым Известиям», что у учебного заведения вновь есть сложные вопросы. «Пока без комментариев. То, что у нас задержка по налетам на три месяца действительно есть, подтверждаю, но комментировать пока не буду», — заявил Дружин.

До сегодняшнего дня курсанты ОЛТУГА учились летать на американских Bell 407, европейском Eurocopter AS350 и отечественных Ми-8. Сейчас осталась только одна единица — Ми-8, но и этот вертолет близок к полной выработке своего ресурса.

Для получения диплома курсанты должны отлетать определенное количество часов, но такой возможности просто нет. В общей сложности попасть за штурвал не могут более 240 студентов.

«Курсанты 3-го курса к вертолётам не подходили вообще, про 2-й курс даже говорить не приходится», «на 2-3 курсе дают курс программы на вертолёты, на которых курсанты не смогут даже полетать» — цитирует курсантов «Авиаторщина».

Экс-начальник ОЛТУГА, заслуженный военный летчик Российской Федерации Александр Строганов эксклюзивно для «Новых Известий» уточнил, что только в декабре 2021 года в учебном заведении была ликвидирована вся задолженность по налету курсантов выпусков 2018, 2019 2020 и 2021 годов. До этого момента выпускники, отучившись, не могли получить на руки свои дипломы.

«Я до конца 2021 года работал директором данного учебного заведения и задачу, поставленную Росавиацией, выполнил: закрыл задолженность предыдущих лет. И мне очень печально, обидно, что сейчас опять возникла куча проблем», — говорит Александр Строганов.

По его словам, он, как экс-руководитель, некомпетентен рассуждать о сложившейся сейчас ситуации, но отметил, что причин может быть много. «При мне ситуация была не лучше. Не хватило и инструкторов, и техники. Мы привлекали в аренду по контракту воздушные суда авиакомпаний, на что выделялись средства», — уточнил Строганов.

Основатель международной сети экспертов AIM Group Андрей Патраков отметил, что сейчас в России почти все иностранные вертолёты испытывают проблемы с продолжением эксплуатации.

По его мнению, основной причиной отсутствия вертолётов стало решение Росавиации о закупке иностранных вертолётов для государственных лётных училищ. И сейчас авиапарк остался без запчастей и без сопровождения со стороны их иностранных разработчиков и изготовителей. А без это эксплуатация авиапарка просто невозможна.

«Без летной практики учиться летать можно только в теории, что априори противоречит основным принципам безопасности полётов и даже действующим авиационным правилам и законодательству РФ. Это как сдавать экзамен на получение водительских прав только в части теории на компьютере, а потом садиться за руль маршрутки и возить пассажиров, подвергаю свою и их жизнь опасности», — комментирует Андрей Патраков.

Один из экспертов — военный летчик-испытатель, попросивший не называть его фамилию, отметил, что «все происходящее сегодня и в гражданской авиации, и, особенно, в военной — катастрофа». И все это приводит к тому, что в России критично много авиапроисшествий относительно мировой статистики.

Он также напомнил, что вместе со вчерашней трагедией в Ейске, где на многоэтажный дом рухнул сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, это уже десятая небоевая потеря самолета только с начала проведения специальной военной операции.

«И только за половину октября четыре авиапроисшествия, не связанные с военными действиями. Только вдумайтесь: каждые 3-4 дня разбивается самолет. Для меня происходящее — личная и профессиональная трагедия, но нам запрещено такое говорить», — резюмировал собеседник нашего издания.

Возвращаясь к проблемам курсантов омского учебного заведения, а это единственное в России учебное заведение по подготовке пилотов вертолетов гражданской авиации, то авторы тг-канала «Авиаторщина» обращают внимание на то, что авиакомпаниям ежегодно требуется не менее 100 вертолётчиков. Это данные Ассоциации вертолетной индустрии.

Отток профессионалов превышает приход новых кадров. «Средний возраст вертолётчиков в России 53 года, 49% находится в возрасте 50-59 лет и 27% — старше 60 лет. К 2029 году такими темпами и с учётом поставки авиакомпаниям 764 российских вертолётов нехватка вертолётчиков, по оценке АВИ, составит 800 человек», — резюмирует «Авиаторщина».

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”