 

Мнение: Шоколадница – сейчас!

19.10.2022, 22:20, Разное
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Итак, через час я – в Шоколаднице на Китай-городе! Кто еще не обзавелся суперкнигой “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора – жду вас всех в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начало – в 18 ч, а окончание – где-то после 20 ч. Готов подписать свое творение для всех желающих! Кто готов прийти – спешите!
Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7915-823-1325, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Доставим!

Источник: Размышления вольного социолога


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