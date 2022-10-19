Восстанавливает структуру и ускоряет рост: полезные свойства аргинина для наших волос

Волосы нуждаются в питательных веществах, без которых они не могут быть здоровыми и красивыми. Одним з этих веществ является аргинин, благодаря которому осуществляется рост волос. Поговорим о том, что собой представляет это вещество, и в чем состоит его польза.

Что такое аргинин

Речь идет об аминокислоте, способствующей выработке белков организмом. Вещество содержится в ряде продуктов, насыщенных белками и пищевых добавках. Все чаще аргинин используется в косметической промышленности и в частности в качестве средства по уходу за волосами (точнее, входящего в эти средства компонента). Основным белком для волос является кератин, а аргинин обладает свойствами его интегрировать. Основной функцией одной из двадцати аминокислот является снабжение волосяной луковицы питательными веществами. Аргинин увеличивает количество оксида азота, который помогает прядям лучше впитывать минералы.

Остановимся на пользе этого компонента, который входит в состав средств по уходу за волосами, более подробно.

Предотвращение выпадения волос

Аргинин укрепляет волосяные луковицы, питая их полезными веществами, что позволяет им становиться крепче и удерживать волосинки. Кроме того, он их увлажняет и смягчает, что позволяет волосам не пересыхать и, как следствие. Реже выпадать. Сохранение волос является одним из главных условий для здоровья локонов, поэтому их нужно вовремя их укрепить (часто выпадение наступает в осенний или весенний период, и в это время нужно применять аргинин).

Обеспечивает волосы защитой от термических приборов

Аргинин при местном применении (в коктейлях или добавках) уменьшает ломкость кутикулы. Очень часто в процессе использования очень горячих предметов (слишком горячего потока воздуха из фена, утюжка, плойки и пр.), волосы пребывают в стрессе. Особенно это касается ситуаций, когда не было предварительно нанесено специальное термозащитное средство, температура накаливания была слишком высокой или приборы использовались слишком часто. Также негативно на волосы влияет солнце и всевозможные краски. Под действием этих факторов пряди становятся тонкими, ломкими и теряют эластичность. Применение аргинина поможет избежать негативных последствий, обеспечив волосы всеми условиями для восстановления.

Сохраняет цвет волос

Речь идет не только о естественном пигменте, но и химическом окрашивании волос. При осветлении часто используется перекись водорода и аммиак, которые разрушительно действуют, убивая природные масла и белки в структуре волос. Если использовать аргинин в качестве активного ингредиента, волосы не только не будут повреждены, сохранение пигмента в долгосрочной перспективе практически гарантировано. То есть, если при каждом мытье волос краска смывается, и после нескольких процедур ее может не остаться совсем, аргинин поможет максимально эффективно ее удерживать на волосах, что продлевает время ее эффективного действия.

Активно борется с перхотью

Аргинин обладает противогрибковым и антибактериальным свойствам, что позволяет ему активно бороться с перхотью. Его использование также помогает предотвратить ее появление. Это происходит потому, что аминокислота подавляет рост дрожжей, а также способен заживлять раны (при наличии перхоти часто возникает зуд и жжение, при подавлении которого можно поранить кожу).

Натуральные источники аргинина

Как уже было сказано, аргинин есть не только в пищевых добавках, но и в натуральных продуктах. Если вы будете регулярно потреблять полезные продукты, дефицита с этой аминокислотой не будет, и ваши волосы всегда будут радовать вас красотой и здоровьем. Вот список продуктов, содержащих аргинин:

Яичные желтки очень богаты аргинином, в белках его содержится меньше. Много аргинина есть в мясе и рыбе, но к красному мясу нужно относиться более осторожно, поскольку оно является менее полезным, чем белое. Такие овощи, как лук, чеснок, шпинат и морская капуста содержать достаточно много аргинина. Среди фруктов наличием аминокислоты могут похвастать киви, авокадо и арбуз. Помимо аргинина в них есть много других витаминов, антиоксидантов и минералов. Рекордсменами среди орехов являются фундук и миндаль.

Стоит также напомнить о том, что рацион должен быть сбалансирован, это обеспечит здоровье не только волосам, но и всему организму.