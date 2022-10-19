Тренд для смелых: зачем девушки сбривают брови, и как это сделать правильно

Все модницы уже привыкли к тому, что брови должны быть густыми и широкими, и прилагали все усилия к получению именно таких бровей. И вот, откуда ни возьмись, появилась новость: теперь в моде новый тренд, и это не тоненькие ниточки, а вообще полное отсутствие бровей как таковых. То есть теперь их нужно не наращивать, а сбривать!

Конечно, не все решаются на столь радикальный шаг и поэтому некоторые удаляют лишь их концы, считая что это делает лицо более подтянутым. То есть это, по всей вероятности, рассматривается как своего рода бесплатный лифтинг. Но наиболее смелые девушки решаются на полное удаление бровей с целью создания нового, неожиданного образа.

Брить брови не опасно

Фидес Бальдесбергер, эксперт по бровям и генеральный директор Rubis Tweezers, говорит, что в принципе бритье бровей не опасно. Но все же это нужно делать осторожно, используя правильные инструменты и следя за их чистотой.

Однако Фидес Бальдесбергер предостерегает: “Прежде чем сбривать брови полностью, нужно хорошенько подумать, зачем вы это делаете. К этому не стоит относиться легкомысленно, ведь ваш образ после этого изменится кардинально, и не факт, что вам это понравится. Волосы, конечно, отрастут снова, но на это потребуется время”.

Темпы роста варьируются от человека к человеку, но обычно вы можете ожидать появления волосков в течение нескольких дней. При этом может потребоваться до шести недель, чтобы вы увидели брови такими, какими они были раньше.

Но нужно быть осторожной

Однако есть вещи, на которые нужно обратить особое внимание. Фидес отмечает: “Еще одна вещь, которую следует учитывать: область кожи под бровью более чувствительна, чем другие области, которые мы обычно бреем, поскольку она тоньше и находится непосредственно на кости.

Это означает, что существует повышенный риск возникновения царапин, порезов и даже кровотечений. Сама бровь – это небольшой участок на лице, и сбривать ее непросто, потому что нужно быть точной.

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Если вы беспокоитесь о порезах, вы всегда можете выбрать выщипывание или восковую эпиляцию. Но частое повторение таких процедур может привести к тому, что волосы будут отрастать медленнее и станут более редкими.

Нужно учесть и факт того, что поле бритья волоски будут грубыми и похожими на щетину. Но беспокоиться о том, что они не отрастут, не следует. Но пока они отсутствуют, у вас не будет защиты от света, стекающей жидкости, пыли и частичек мусора.

Как это делать правильно

Вот какие советы дает эксперт:

Лучше использовать для бритья бровей специальный эпилятор, а не обычную бритву. Кожа должна быть сухой и чистой. Нужно слегка натянуть кожу у бровей в сторону лба. Это делается левой рукой (если вы не левша), а правая предназначается непосредственно для бритья. Аккуратно проведите по волоскам в направлении роста волос. Пропустите любые текстурированные участки, такие как пятна или родинки. Их бритье может вызвать раздражение, а также можно занести инфекцию, поэтому удалять волоски из таких областей нужно пинцетом. Чтобы снизить вероятность повреждений от бритвы, не брейте одну и ту же область слишком интенсивно. Чтобы успокоить кожу по окончании процедуры нанесите гель с алоэ вера.