 

Воровка обчистила дом Глаголевой и попалась по глупости

19.10.2022, 21:55, Разное
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Веры Глаголевой не стало пять лет назад. Сейчас в загородном доме знаменитой артистки живет ее дочь – актриса и балерина Анна Нахапетова. Недавно она стала жертвой ограбления. Из дома в престижном поселке Николина Гора пропали вещи, которые были достаточно ценными.

Анна не сразу заметила, что некоторые предметы кто-то вынес, но когда обратила внимание, обратилась в полицию. Сотрудники МВД быстро нашли воровку. Ею оказалась женщина, которая устроилась на подработку в дом Нахапетовой. Преступница продавала краденное на популярном сайте объявлений с аккаунта, к которому был привязан ее номеру телефона. В общем, спалилась по глупости.

Женщина призналась в шести случаях воровства. Она вынесла из дома сумку знаменитого бренда стоимостью примерно 18 тысяч рублей, а также коллекционную шайбу звезды НХЛ Александра Овечкина – зятя Веры Глаголевой, мужа ее дочери Анастасии.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в Сети появилось редкое видео с Верой Глаголевой. Кадры опубликовала дочь артистки Анастасия Шубская. “Пять лет без тебя”, – написала она. Посмотрев видео с актрисой, поклонники не смогли сдержать слез.


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