 

Рестораны быстрого питания «Вкусно – и точка» анонсировали повышение цен на ряд позиций

19.10.2022, 21:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» из-за роста себестоимости продуктов с 20 октября повышает цены на шесть позиций на 5–10%, рассказали в пресс-службе компании.

Как информирует РИА «Новости», «Вкусно – и точка» стремится удерживать максимально доступные цены на все меню в предприятиях сети. С четверга в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории «бургеры». Повышение затронет шесть позиций из 300.

В Telegram-каналах сообщалось, что «Биг спешл» подорожает с 269 рублей до 290, «Гранд» – со 164 до 175 рублей, классический гамбургер – с 55 до 59 рублей. Цена на комбо тоже вырастет.

Ранее в компании сообщали, что картофель фри будет крупнее и появится во всех ресторанах сети в течение сентября, часть сырья будут завозить из-за рубежа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11.21 / Лига чемпионов. “Динамо” на НСК “Олимпийский” минимально уступило “Барселоне”

25.03.21 / Санду попросила посла РФ помочь получить доступ к вакцине “Спутник V”

20.08.21 / Жительница Полтавы нашла в туалете своей квартиры удава. Видео

11.03.22 / Disney решила приостановить работу в России

08.09.21 / В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости

21.07.20 / Зеленский подтвердил освобождение заложников в Луцке

05.06.21 / “Много подводных камней”. Советник Зеленского оценил возможность повышения прожиточного минимума

09.07.20 / Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с коронавирусом

30.08.21 / Терехов подписал распоряжение о подготовке к выборам городского головы Харькова

14.11.20 / В Черновцах предприниматели перекрыли дорогу из-за “карантина выходного дня”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика