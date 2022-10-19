Рестораны быстрого питания «Вкусно – и точка» анонсировали повышение цен на ряд позиций

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» из-за роста себестоимости продуктов с 20 октября повышает цены на шесть позиций на 5–10%, рассказали в пресс-службе компании.

Как информирует РИА «Новости», «Вкусно – и точка» стремится удерживать максимально доступные цены на все меню в предприятиях сети. С четверга в предприятиях сети вырастут цены на несколько позиций в категории «бургеры». Повышение затронет шесть позиций из 300.

В Telegram-каналах сообщалось, что «Биг спешл» подорожает с 269 рублей до 290, «Гранд» – со 164 до 175 рублей, классический гамбургер – с 55 до 59 рублей. Цена на комбо тоже вырастет.

Ранее в компании сообщали, что картофель фри будет крупнее и появится во всех ресторанах сети в течение сентября, часть сырья будут завозить из-за рубежа.

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