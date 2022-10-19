В Германии и Италии арестовали россиян, которых в США обвинили в уходе от санкций
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Двое граждан РФ арестованы в Германии и Италии, им предъявили обвинения в уходе от санкций, сейчас решается вопрос об их экстрадиции в США, сообщили в Минюсте США.
Отмечается, что один из обвиняемых якобы сын губернатора Красноярского края Артем Усс, арестован в Италии. Еще один из обвиняемых – Юрий Орехов – взят под стражу в Германии, передает РИА «Новости».
Всего США предъявили пяти гражданам России, двум нефтетрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.
Обвинения также предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. По делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые являются посредниками в сделках с венесуэльской компанией PDVSA.
Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет