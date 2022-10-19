Власти анонсировали отключение света по всей Украине 20 октября

Временные отключения электроэнергии во всех регионах Украины произойдут в четверг, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что с 07.00 до 23.00 (совпадает с МСК) необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. С завтрашнего дня в городах также будет ограничено использование уличного освещения, написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Бурштыне Ивано-Франковской области произошли взрывы, там расположена теплоэлектростанция.

—