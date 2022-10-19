Меган Маркл о Пэрис Хилтон, актерской карьере и стереотипах о самой себе в новом интервью

Сегодня журнал Variety представил свой новый номер, лицом которого стала Меган Маркл. 41-летняя снялась на обложку глянцевого журнала и дала большое интервью. В начале беседы интервьюер и журналист издания Мэтт Доннелли пишет о Меган:

Ее называли по-разному: неискренней, расчетливой, общительной и даже похожей на Диану. Но проведите с ней день, и вы увидите ту ее сторону, о которой публика не догадывается. Вы увидите американскую мамочку-зануду. Меган рассказывает о том, как она любит смотреть телеигру Jeopardy! и отвечать на вопросы из постели с бокалом вина в руках. Она рассеянно напевает любимую песню своего сына (трек Tyrannosaurus rex из “Ask the StoryBots”) и с энтузиазмом рассказывает о Бейонсе (в частности, о том, что Cozy – ее любимая песня с нового альбома).

Мы уже отдельно привели цитаты Меган относительно того, как они с принцем Гарри пережили утрату Елизаветы II. А теперь собрали остальные не менее яркие высказывания герцогини Сассекской.

О подкасте Archetypes

Я не думала, что когда-нибудь снова окажусь в индустрии развлечений. Но вся культура изменилась; стримеры изменили ситуацию. Возможность создавать моменты духа времени, как это было в 90-х – когда все одновременно настраивались на шоу или собирались на один момент? – такого больше не бывает. Когда я делала “Форс-мажоры”, эта героиня, Рэйчел Зейн, была с тобой в твоей гостиной, пока ты в пижаме ел китайскую еду на вынос. Вот как тогда ощущался связанный опыт. Но для создания культурного момента или разговора сегодня требуется что-то другое. Подкастинг был действительно интересным в этом смысле. Возможно, это один из немногих оставшихся форумов, где люди могут слушать в одиночестве. Где еще у вас есть такая возможность?

О самом непростом герое для интервью в рамках подкаста

Я разговаривала с Пэрис Хилтон на прошлой неделе. Я сказал ей в начале, что больше всего нервничала из-за ее интервью. Мне было стыдно признаться в этом, но у меня сложилось мнение о ней, основанное на всем, что я видела, а мне не нравится исходить из суждений. Но я тоже не родилась красивой.

О том, как она изменила мнение насчет Пэрис Хилтон

Я росла умной. Многое из того, о чем я в конечном итоге думала, когда рассуждала о Пэрис, было завистью и осуждением – двумя самыми опасными вещами. Но затем вы слышите о ее травме, ее жизни и ее покупке этой персоны. В конце концов, я сказала ей: “Мне очень жаль, что я тебя осуждала”. Я хотела, чтобы ей было безопасно и удобно. Я сказала ей, что не ищу момент подловить ее. Я хочу получить момент, когда мы поймем тебя.

О своей миссии, зачем она делает подкаст

Меня не волнует, в какой ситуации вы находитесь – если 16-летний мальчик или девочка или женщина на рабочем месте чувствуют себя объективированными из-за того, что их характер представлен в ложном свете, я надеюсь, что все, кто слушает непредвзято, смогут уйти, думая: “Могу ли я просто подумать на секунду, что там есть человек?” Я проделала большую внутреннюю работу – я из Калифорнии, это у воды – и когда вы тренируетесь или медитируете, вас иногда просят представить в голове человека, который вас злит. Вы думаете о нем, вы все это понимаете, а затем вас просят подумать о нем как о 6-летнем ребенке. Сможете ли вы простить его? Вот как я подхожу к этому.

О том, зачем ей необходимо быть услышанной

Это отличный вопрос. Никто никогда не спрашивал меня об этом. Я могу говорить только за себя, но я думаю, что чувствовать себя понятым и увиденным действительно важно. Это был общий знаменатель, который появился в “Архетипах” и в моей работе с сообществами женщин. Люди просто хотят, чтобы их видели. Здесь также вступает в игру представительство.

О стереотипах о самой себе

Я думаю, что если смотреть со стороны, когда вокруг так много шума, происходит то, что вы становитесь бесчеловечным. Но если вы помните, что кто-то – человек, то вы не относитесь к ним, не говорите о них, не смотрите на них таким же образом. Я надеюсь на “Архетипы” в том, что люди будут думать: “О! Она настоящий человек! Она смеется, задает вопросы и подходит ко всему с любопытством”.

О грядущем документальном сериале для Netflix

Приятно иметь возможность доверить свою историю кому-то – опытному режиссеру, работой которого я давно восхищаюсь, – даже если это означает, что это может быть не так, как мы бы все рассказали. Но мы рассказываем ее не поэтому. Мы доверяем нашу историю кому-то другому, а это значит, что она пройдет через их объектив. Это интересно. Мой муж никогда раньше не работал в этой сфере. Для меня, работавшей над “Форс-мажорами”, это так удивительно, что вокруг так много творческой энергии и я вижу, как люди работают вместе и делятся своими точками зрения. Это было действительно весело.

Об актрисе, которая когда-нибудь сыграет ее в кино

Я рекомендую ей быть мягкой, игривой, больше улыбаться, иногда смешно тупить, быть собой. А вообще пусть позвонит мне.