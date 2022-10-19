Скандалы: Побочные потери

Преследуя русских олигархов, западные элиты бьются за свои интересы

Европейские власти продолжают вводить санкции в отношении бизнесменов из России, хотя в последнее время они, похоже, делают это без прежнего усердия. Тому есть объективные причины. Однако зарубежная пресса продолжает делать из русских олигархов жупел, требуя новых санкций. И неспроста. Новая волна публикаций обрушилась на головы российских бизнесменов в начале октября. Зачин положило расследовательское агентство «Трансперенси Интернешнл»* (признано в РФ НКО иноагентом).

Его активисты нашли в Британии 33 объекта недвижимости общей стоимостью 700 млн фунтов, которые якобы связаны с попавшими под санкции олигархами. Причём эти объекты не были отмечены как замороженные в британском реестре собственности.

Вот только ещё непонятно, в чей огород летел камень. Ведь авторы расследования не столько критиковали русских олигархов, сколько возмущались действиями правительства, неспособного установить истинных бенефициаров роскошной недвижимости, которая находится у него под носом. Так что не исключено, что разговоры о российских олигархах – это всего лишь часть внутри­элитных разборок в Британии. Было время, когда политики обвиняли друг друга в коррупции, потом в сексуальных домогательствах, потом в нетолерантности к меньшинствам. Теперь вот инструментом политических интриг стали русские олигархи.

Наверняка российским толстосумам, так долго пытавшимся встроиться в западный истеблишмент, обидно чувствовать, что теперь к ним относятся словно к дикарям, которых следует сторониться. С другой стороны, такое отношение может скрывать истинные цели – желание под благовидным предлогом ободрать россиян как липку. Так, журналистам нидерландской «Торговой газеты» никак не даёт покоя незамороженная недвижимость основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, который тоже угодил в санкционный список Евросоюза. С другой стороны, нельзя не заметить, что санкционный пыл властей европейских стран начал остывать. И тому тоже есть причина. Мало того что в большинстве случаев арестованное имущество превращается в чемодан без ручки, так ещё и инвесторы из других стран теперь дважды подумают, прежде чем покупать виллу в Европе. А вдруг после россиян они окажутся следующими, кого решат раскулачить? В пользу этой версии говорят и появившиеся единичные случаи смягчения санкций для отдельных персон. Самый громкий пример – это исключения для компаний, связанных с Алишером Усмановым, которые принял минфин США. Великобритания сняла санкции с бывшей жены Михаила Фридмана Ольги Айзиман. Другой бенефициар «Альфа-Групп» отсудил во Франции замороженную яхту. Кому ещё удаётся избегать санкций, по мнению британских журналистов? Чьими историями они тычут в лицо собственному правительству?

Андрей Гурьев, основатель «ФосАгро» и экс-сенатор

Известно, что семья Гурьевых – бенефициар траста, который инвестирует в недвижимость в разных странах. Ещё лет семь назад всплыла информация, что этот траст купил у Елены Батуриной известный лондонский особняк «Уитанхерст». Это вторая по величине после Букингемского дворца частная резиденция Лондона. В ней 90 комнат, 12 из которых – ванные, также есть большой зал, в котором проходили балы королевского уровня. «Уитанхерст» по сей день не входит в список замороженных объектов, хотя лондонцы привыкли связывать его с русскими. Официально имущество принадлежит компании Boradge Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Лондонский адвокат Андрея Гурьева заявил, что имущество не принадлежит его доверителю, и власти этим удовлетворились.

Между тем у Андрея Гурьева есть много недоброжелателей как на Родине, так и в Лондоне. Приобрёл он их ещё в 90-е, когда купил у своего партнёра Михаила Ходорковского** комбинат «Апатит». История «развода» партнёров покрыта тайной. Однако после неё Ходорковский отправился в тюрьму, а Гурьев стал сенатором. Позже всплыли и другие конфликты. К примеру, бывший топ-менеджер «ФосАгро» Александр Горбачёв как раз сейчас пытается отсудить в лондонском суде крупный пакет акций компании. В 2003 году Горбачёв уехал из России, так как был замешан в уголовном деле Ходорковского. Гурьев некоторое время выплачивал его долю дивидендов, а затем Горбачёв исчез из числа бенефициаров компании и больше денег от Гурьева не видел.

Впрочем, у Андрея Гурьева за рубежом могут быть и весьма высокие доброжелатели. «ФосАгро» занимает 18% рынка удобрений в Европе, а это стратегическое сырьё, за контроль над которым сейчас бьются правительства разных стран.

Владимир Евтушенков, акционер АФК «Система»

В его бизнес-империю входят МТС, производитель древесных плит Segezha Group, сеть клиник «Медси», доля в OZON. The Guardian пишет, что Владимир Евтушенков беспрепятственно владеет роскошным домом в Голландском парке Лондона. Впрочем, судя по всему, недвижимость всё же записана на некие офшорные структуры.

Евтушенков включён в санкционные списки Великобритании и Австралии, но какое-то значимое имущество у него отобрали только на Украине. Речь идёт о 17 объектах недвижимости и долях в нескольких фирмах. Ходят слухи, что Владимир Евтушенков смог избежать реальных рестрикций на Западе благодаря личному знакомству с президентом США Джо Байденом. По крайней мере публиковались сведения о том, что они встречались в 2012 году. К тому же New York Times связывала приближённых Джо Байдена с Владимиром Евтушенковым через Елену Батурину. Таким образом, «накат» на Евтушенкова может быть подготовкой удара по Байдену.

Юрий Соловьёв, бывший топ-менеджер российского госбанка ВТБ

Ему приписывают две рос­кошные квартиры в престижных районах Хэмпстед и Вестминстер. Любопытно, что Юрий Соловьёв покинул пост зампреда ВТБ 24 февраля 2022 года. Однако этот жест не спас его от санкций со стороны США, а затем и Британии. Известно, что Соловьёв был тесно связан с западным финансовым миром. В банковском секторе он с начала 1990-х годов. С 1996 по 2002 год работал в британском отделении банка Lehman Brothers, до 2008-го был первым зампредом правления ООО «Дойче Банк», позднее перешёл в ВТБ, где стал первым зампредом правления. Но что интересно: в июле Британия вывела из-под санкций жену Юрия Соловьёва Галину Улютину. США, правда, имеют к ней претензии. По словам представителей минфина США, она «ранее была замешана в схеме получения золотых паспортов» в Болгарии. Хотя в чём суть обвинений, не ясно, ведь порядок получения «золотых паспортов» (гражданства в обмен на инвестиции) устанавливает правительство страны. Но как бы там ни было, у семьи Соловьёвых на Западе явно есть и покровители, и недоброжелатели. Так что попадание в скандальные публикации имеет свои основания.

Роман Абрамович

Самого известного в Британии русского олигарха преследователи никак не могли обойти стороной. Ему приписывают всё ещё не арестованный дом стоимостью 90 млн фунтов стерлингов в Кенсингтонском дворцовом саду. В Земельном реестре владельцем указана A. Corp Trustee Ltd – кипрская компания, которая назвала в качестве своего служебного адреса компанию на стадионе «Челси». Данный объект недвижимости британская пресса уже давно связывает с Абрамовичем. Впрочем, история эта явно подаётся в довесок к остальным. После того как британцы отобрали у Абрамовича футбольный клуб «Челси», а власти офшора «Джерси» заморозили его активы по всему миру стоимостью 7 млрд долларов, какой-то один затерявшийся дом, пусть и очень похожий на дворец, уже кажется мелочью.

Кстати

Интересной может быть судьба средств, которые оставались у бывших жён олигархов. Биография Романа Абрамовича может дать британским охотникам за богатствами олигархов новые карты в руки. Известно, что экс-владелец «Челси» оставил двум своим бывшим жёнам крупные отступные. Ирина Маландина получила как минимум 300 млн долларов. «Бонусы» Дарьи Жуковой некоторые инсайдеры оценивали до 1 млрд евро. И хотя затем Дарья очень удачно вышла замуж за молодого греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, связи с отцом своих детей не порвать одним заявлением.

Будут ли в Британии проверять реальность развода? Не оказалось ли расставание способом вывести солидные суммы ликвидных средств из-под претензий кредиторов и иных преследований?

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Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International (Трансперенси Интернешнл) внесена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агента

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Ходорковский Михаил Борисович внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами

Глеб Майков

Оригинал материала: “Наша Версия”