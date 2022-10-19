Трендовые легинсы осени для женщин за 50: как вписать в свой гардероб самые актуальные модели

Как утверждают фэшн-эксперты, леггинсы стану одним из ведущих трендов осеннего и предстоящего зимнего сезона. Как можно гармонично интегрировать такой предмет гардероба в свой образ женщинам старшего возраста? Вдохновляемся эффектными луками и запоминаем выигрышные комбинации.

С длинным пальто

Когда надеваете леггинсы, учтите, что нужно обязательно закрывать паховую зону. Это правило касается образов в любых стилях без исключения. Если хочется создать женственный лук, сочетайте леггинсами с разрезами внизу (такая модель зрительно удлиняет ноги) с длинным пальто. В данном случае эффектным получится образ тотал блэк.

С объемным пальто

Вы также можете создать стильный и элегантный образ с помощью широкого объемного пальто с накладными карманами. Используйте комбинацию цветов, которая сегодня в моде, смиксовав черные леггинсы и бежевую (или кремовую) верхнюю одежду. Ярким акцентом может стать красная сумочка. Уместными являются аксессуары в виде золотых украшений.

С пончо

Очень красиво смотрятся леггинсы с пончо. Если хотите создать лук в стиле бохо, тогда отдавайте предпочтение пончо с бахромой и с этническим рисунком. В данном контексте будут уместны леггинсы под кожу. Завершите лук элегантными сапогами на каблуках. Если подберете обувь в тон к леггинсам, тогда будете выглядеть стройнее, словно модель с подиума.

С объемным свитером

Свитер оверсайз и леггинсы — классическое, а значит и беспроигрышное сочетание. Если низ у вас темный, тогда верх может быть с любым принтом. Например, в горизонтальную полоску. Дополните образ не ботинками на каблуках, а лоферами. Тогда получите лук в стиле кэжуал.

С рубашкой и пиджаком

Создать удобный образ для офиса и работы можно с помощью леггинсов, рубашки оверсайз на пуговицах с отложным воротником и пиджаком (можно тоже оверсайз). Из обуви подойдут балетки. Можете выбрать верхнюю одежду с принтом. Рубашку не заправляйте в штаны.

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С туникой

Леггинсы можно сочетать с туникой под горло. Если таковой нет в наличии, тогда подойдет водолазка и кофта с длинным рукавом. Финальные штрихи — это классические туфли на шпильках и большая сумка. В таком наряде можно смело отправляться и в ресторан, и в офис.

С блейзером оверсайз

Черные леггинсы с высокой посадкой, черная блуза или водолазка под горло, черные туфли на каблуках — еще один эффектный лук тотал блэк. Но здесь нужно обязательно добавить блейзер оверсайз, который прикроет паховую зону.

Плащ и леггинсы с принтом

Кто сказал, что леггинсы должны быть исключительно черного цвета и однотонные? Вовсе нет. Если вы хотите скрыть излишнюю худобу, тогда выбирайте штаны с принтом. Их можно сочетать с любым однотонным верхом. Например, с бежевым плащом.

С пуховиком

В достаточно прохладную погоду будет уместен пуховик. Стеганое пальто — это намного уместнее, нежели объемная, но короткая стеганая куртка. Такую верхнюю одежду можно вполне сочетать с леггинсами. Под пуховик наденьте свитер оверсайз, а на ноги — полубинки со шнуровкой спереди. Можете выбрать ботинки в армейском стиле: они добавят немного брутальности в ваш лук.